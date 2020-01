Star Wars-Gerücht: Jetzt soll Jar Jar Binks zurückkehren

Die Skywalker-Saga mag zu Ende sein, doch Star Wars geht weiter. Ein neues Gerücht stellt nun die baldige Rückkehr von Jar Jar Binks in Aussicht.

Mit Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers können wir gerade im Kino das Ende der Skywalker-Saga erleben. Dennoch erwarten uns schon bald neue Star Wars-Geschichten, wenn auch vorerst nur in Form diverser Serien auf Disney+. Ausgehend von einem Gerücht könnte uns in diesem Zuge die Rückkehr einer altbekannten Figur aus den Prequels erwarten: Jar Jar Binks.

Jar Jar Binks kehrt womöglich in Obi-Wan Kenobi-Serie zurück

Diese Information stammt von Jason Ward, dessen Seite Making Star Wars regelmäßig spannende Scoops aus der weit, weit entfernen Galaxis zutage fördert. Wichtig sei hierbei gleich zu erwähnen, dass es sich hierbei wirklich nur um ein Gerücht handelt, das von offizieller Seite nicht bestätigt ist. Dennoch liegt Jason Ward mit seinen Entdeckungen nicht selten daneben, also schauen wir uns genauer an, was an der Jar Jar Binks-Rückkehr dran sein könnte.

Laut Jason Wards Quelle sollen sich im Rahmen der Obi-Wan Kenobi-Serie die Wege des Gungans und seinem alten Freund aus Pre-Order-66-Zeiten noch einmal kreuzen. Die Beziehung reicht bis zu den Ereignissen von Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung zurück. Auch später tauchte Jar Jar Binks in der Prequel-Trilogie und erhielt vor allem im Rahmen von Star Wars: The Clone Wars größere Arcs. Es würde durchaus Sinn ergeben, dass sich Jar Jar und Obi-Wan noch einmal begegnen.

Da die Obi-Wan Kenobi-Serie rund acht Jahre nach den verheerenden Entwicklungen von Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith angesiedelt ist, dürfen wir uns nicht nur auf einen gealterten Obi-Wan freuen, sondern auch eine ältere Version von Jar Jar Binks, was dadurch zum Ausdruck kommt, dass der Gungan nun einen Bart hat. Ja, richtig, Jason Ward spricht von einem Bart - die Frage ist, ob das sein Gerücht glaubwürdiger macht oder nicht. Erste CGI-Tests sollen zumindest aktuell durchgeführt werden.

Wie wahrscheinlich ist die Jar Jar Binks-Rückkehr wirklich?

Ob Ahmed Best, der Jar Jar Binks in Die dunkle Bedrohung und The Clone Wars verkörperte bzw. ihm seine Stimme lieh, ebenfalls zurückkehren wird, ist derweil unklar. Jason Ward geht in seinem Bericht davon aus - und tatsächlich ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Nachdem Jar Jar Binks lange Zeit Symbol des Prequel-Hasses war, hat sich in den vergangenen Jahren viel in der Wahrnehmung der Figur verändert.

Zum einen wäre da Ahmed Best, der von seinem Kampf mit Depression und Suizid berichtete, den er aufgrund der überwiegend negativen Reaktionen auf Jar Jar Binks durchmachen musste. Zum anderen wurde Best in den vergangenen Jahren wieder mehr in die Star Wars-Familie integriert. Nicht nur durch die vielen Fans der Prequels, sondern auch durch Auftritte auf der Star Wars Celebration und die Bestellung seiner eigenen Disney+-Show.

Sicher ist die Rückkehr von Jar Jar Binks damit trotzdem nicht, aber zumindest besteht die Möglichkeit. Die Obi-Wan Kenobi-Serie wird dieses Jahr gedreht und wird auf Disney+ zu sehen sein. Wir halten euch über weitere Updates auf dem Laufenden.

Würdet ihr euch über eine Rückkehr von Jar Jar Binks in Star Wars freuen?