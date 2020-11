Star Wars: Habt ihr die Iron Man-Referenz in The Mandalorian entdeckt?

Die 1. Folge der 2. Staffel von The Mandalorian hatte viele Referenzen und Querverweise zu bieten. Sogar ein Marvel-Easter Egg haben die Fans der Star Wars-Serie ausfindig gemacht.

Die Rückkehr von The Mandalorian ereignete sich im Rahmen einer actiongeladenen Episode. Serienschöpfer Jon Favreau, der hier auch als Regisseur und Drehbuchautor fungiert, packte den 52-minütigen Staffelauftakt voller Referenzen und Querverweise. Die beziehen sich nicht nur aufs Star Wars-Universum.

Star Wars: Wie The Mandalorian an Iron Man erinnert

Wenn ihr euch die neue The Mandalorian-Folge mit einem Blick auf die Filmographie von Jon Favreau anschaut, offenbart sich ein Parallele zu seiner Arbeit im Marvel Cinematic Universe. Sowohl in The Mandalorian als auch in Iron Man sehen wir eine Figur, die dank einer fortschrittlichen Rüstung eine Rakete auf ihr Gegenüber abfeuert.

Comic Book hat beide Szenen in einem Video zusammengefügt:

In der oberen Hälfte des Videos sehen wir den von Timothy Olyphant verkörperten Cobb Vanth, der in den Besitz von Boba Fetts Rüstung gekommen ist. Als Mos Pelgo nach dem Zusammenbruch des Imperium vom Mining Collective übernommen wird, stellt sich der zukünftige Marshal der Siedlung den Eindringlingen und feuert eine Rakete ab.

Die untere Hälfte des Videos zeigt Iron Man, der - genauso wie Cobb Vanth - seine erste große Heldentat in seinem neuen Superhelden-Anzug vollbringt und dabei ebenfalls von einer Rakete Gebrauch macht. Inszeniert wurden beide Szenen von Jon Favreau.



Star Wars: The Mandalorian verbeugt sich vor Deadwood

Darüber hinaus hatte die neue Folge einige Referenzen zu bieten, die auf andere Filme und Serien verweisen. Da wäre etwa das Casting von Timothy Olyphant, der bereits in Deadwood und Justified ähnlich Figuren gespielt hat. Aus der Deadwood-Ecke stammt auch W. Earl Brown. In der neuen Mando-Folge ist er als Barkeeper zu sehen.

Die 2. Staffel von The Mandalorian geht am Freitag auf Disney+ weiter.

