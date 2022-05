Star Wars-Neuling Grant Feely: Alles über den jungen Luke Skywalker in der Obi-Wan-Serie

Grant Feely spielt den jungen Luke Skywalker in Star Wars: Obi-Wan Kenobi. Von seinem Alter bis zu bisherigen Serienauftritten wie Creepshow haben wir alle Infos.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi steht vor der Tür und Fans fragen sich gespannt, was sie von der Disney+-Serie erwarten können. Gerade einer der jüngsten Neuzugänge gibt vielen Rätsel auf. Grant Feely wird den jungen Luke Skywalker spielen. Wir haben Hintergründe zu seinem Alter, seinem Auswahlprozess und bisherigen Rollen wie in Creepshow zusammengetragen.

Luke Skywalker in zartem Alter: Das ist Star Wars-Neuzugang Grant Feely

Hier gibt es die wichtigsten Fakten zu Grant Feely auf einen Blick.

© Disney Grant Feely im ersten Obi-Wan-Trailer

Grant Feely ist 10 Jahre alt. Sein Geburtstag ist der 14. Oktober 2011 (via Instagram)

Sein Geburtstag ist der 14. Oktober 2011 (via Instagram) Er lebt mit seinen Eltern und zwei Brüdern im US-Bundesstaat Alabama (via Acting Out! Academy )

(via ) Vor Obi-Wan Kenobi spielte er in der Horror-Serie Creepshow und dem Musikvideo In the End mit

mit Laut IMDb tritt er in zwei Obi-Wan Kenobi-Folgen auf

tritt er auf Er ist auf Facebook , Instagram und Twitter zu finden:

Feely war nicht der erste Schauspieler, der als Luke Skywalker in der Obi-Wan-Serie besetzt wurde. Die Identität seines Vorgängers ist nicht bekannt (via The Hollywood Reporter ). Mit ihm wurden offenbar keine Szenen gedreht.

Grant Feely in Creepshow: Wo gibt es mehr von dem jungen Luke Skywalker zu sehen?

Von Feely gibt es in Deutschland bisher nur an einer Stelle mehr zu sehen. Und zwar im Musikvideo In the End des Musikers Stephen DeFrancesco, in dem er einen größeren Auftritt hat.

Anders verhält es sich leider mit seiner Rolle in der Horror-Serie Creepshow. Das für den US-Streamingdienst Shudder produzierte Format ist in Deutschland nicht verfügbar. Die dritte Staffel mit Feelys Auftritt gibt es weder als VOD noch auf DVD oder Blu-ray. Immerhin einen Trailer kann man sich ansehen.

Creepshow - S03 Trailer (English) HD

Wann gibt es Star Wars-Neuzugang Grant Feely in Obi-Wan Kenobi zu sehen?

Wie groß Feelys Rolle in der Obi-Wan-Serie wirklich wird, werden Fans schon recht bald beurteilen können. Das Star Wars-Abenteuer startet am 27. Mai 2022 auf Disney+ mit zwei Folgen. Daraufhin soll bis zum 22. Juni 2022 wöchentlich je eine Episode veröffentlicht werden.

