Star Wars-Tausch: Wie Hayden Christensen der offizielle Darth Vader wurde

Die letzte Szene in Rückkehr der Jedi-Ritter sah vor langer Zeit ganz anders aus. George Lucas prägte mit einem Eingriff die Wahrnehmung von Darth Vader entscheidend.

Wie so oft hatte man als Star Wars-Zuschauer das Gefühl, der gute Hayden Christensen fühlt sich als Darth Vader nicht so recht wohl in seiner Haut. George Lucas, damals noch allwissender Erzähler der Saga und mit gottgleichen Befugnissen in der Befingerung der Star Wars-Lore ausgestattet, schnitt den "jungen Anakin" in Die Rückkehr der Jedi-Ritter als Machtgeist an die Seite von Yoda und Obi-Wan Kenobi.

Heute um 20.15 Uhr läuft der Abschluss der alten Trilogie bei ProSieben. Schauen wir uns mal die Bedeutung dieser nachträglichen Änderung für den weiteren Verlauf der Sternensaga an. Sie ist bei genauem Hinsehen enorm.

Darth Vader-Machtgeist in Rückkehr der Jedi-Ritter: Wer ist Sebastian Shaw?

Zunächst, was ist da eigentlich passiert? Viele wissen das ja gar nicht mehr, eine ganze Generation Star Wars-Fans kennt keinen anderen Anakin-Darsteller als Hayden Christensen und das ist im Grunde Teil dieser Geschichte des Austauschs: Der Vader-Staffelstab wurde durch digitale Nachbearbeitung an einen Jüngeren weitergegeben.

© Fox Schlecht erhaltenes Bild von Sebastian Shaw als Anakin-Machtgeist

In der ersten Rückkehr der Jedi-Ritter-Kinofassung von 1983 sehen wir Sebastian Shaw als Anakin Skywalker auf der wilden Ewok-Party etwas awkward am Rand stehen. Er grüßt seinen Sohn Luke als Machtgeist, genau wie Yoda und Obi-Wan. Auch auf der 1997 veröffentlichten Special-Edition vor dem Start der Prequels spielt Sebastian Shaw sowohl die emotionale Enthüllungsszene auf dem Todesstern als auch den Machtgeist.

Die Prequels, die 1999 mit Die Dunkle Bedrohung starteten, änderten alles. Die drei bis 2005 veröffentlichten Filme beschäftigen sich vorwiegend mit der Entwicklung Anakins hin zu Darth Vader, sie bilden also zwangsläufig ein ganz neues Bild des Schurken heraus. Eine neue Ikone, die eine erneuerte Ikonografie erforderte, das dachte zumindest George Lucas.

In der 2004 erschienen weiteren Special-Edition von Rückkehr der Jedi-Ritter, die auf DVD herauskam, steht plötzlich Hayden Christensen als Machtgeist auf der Ewok-Party. Christensen spielte Anakin erstmals im Jahr 2002 in Angriff der Klonkrieger und die Unzufriedenheit der Star Wars-Fans mit seiner Besetzung befand sich zwei Jahre später bei Erscheinen der Special-Edition auf dem Höhepunkt.

Der "Tausch" von Lucas goss weiteres Öl ins Feuer, nur die Diskussion um die Greedo-Szene ("Han Shot first") ist stärker aufgeladen. Einen vergleichbar schweren Eingriff in ein Popkulturerbe hat es seither nie wieder gegeben.

Wie George Lucas den Anakin-Tausch erklärt

Lucas wollte nach eigenen Angaben die alte Trilogie und die Prequel-Trilogie verknüpfen und mit dem Christensen-Machtgeist einen Kreis schließen. Eigentlich ein schöner Gedanke, aber die Durchführung hat ihre Macken. Fans wunderten sich zurecht, warum Anakin jung sein dürfe, während Yoda und Obi-Wan ihre Machtgeist-Ewigkeit als Greise bestreiten müssen.

Lucas hat eine interessante Erklärung parat , die auch in der Trilogie ausgebreitet wird und immerhin ein bisschen Sinn ergibt. Demnach starb der echte, also der junge Anakin ja in dem Moment, in dem er zu Darth Vader wird. Wie er sich dann im Finale von Rückkehr der Jedi-Ritter überhaupt zurückverwandeln konnte, ist, nun ja, eine andere Frage.



Disney zementiert Hayden Christensen als offiziellen Darth Vader der Star Wars-Saga

George Lucas hat in der Star Wars-Welt nur noch wenig zu sagen, seit er im Jahr 2012 seine Firma Lucasfilms und damit die meisten Rechte an Disney verkaufte. Seine nachträglichen Änderungen übernahm der neue Eigentümer , der Machtgeist-Tausch ist Kanon. Mehr noch, Disney zementierte Hayden Christensen als Darth Vader erst letztes Jahr.

Seit Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers ist Christensen einer der Star Wars-Darsteller, die in sämtlichen Trilogien auftauchen. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, wobei es im Film schwer wahrnehmbar ist. Neben vielen weiteren Rückkehrerinnen steht auch Hayden Christensen als Anakin der Heldin Rey im finalen Kampf gegen den Imperator zur Seite. Er ist Teil des Stimmengewirrs, in dem etwa auch Liam Neeson und Ewan McGregor mitflüstern dürfen.

Star Wars: So ergibt die Skywalker Saga Sinn! Alle Star Wars Filme hatten falsche Titel!

Bei aller Kritik, etwas Gutes hat die Markierung von Hayden Christensen als "offizieller" Darth Vader ja. Je nach Zählart verkörperten bis heute mindestens 6 Schauspieler Anakin Skywalker beziehungsweise sein Alter Ego Darth Vader. Auf irgendein Gesicht muss man sich halt festlegen. Nun ist es eben derjenige, dessen Gesicht am stärksten mit einem Charakter verbunden ist, der meistens eine Maske trägt. Und Sebastian Shaw behält ja seine legendäre Sterbeszene in den Armen von Luke.

Podcast für Star Wars-Fans: Wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht?

Streamgestöber steht in dieser Folge ganz im Zeichen von The Mandalorian bei Disney+. Wir besprechen die 1. Staffel detailliert, inklusive der Frage, ob Baby Yoda für die Serie ein Gewinn ist.

Für den Podcast hat Jenny zwei große Star Wars-Fans eingeladen, Moviepilot-Redakteur Matthias und Kollege Tobias von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe. Zu dritt diskutieren sie die Qualität der Serie und spekulieren über neue Figuren in der 2. Staffel.

Welche Star Wars-Version ist euch lieber?