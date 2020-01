Star Wars: The Clone Wars - Staffel 7 startet schon im Februar

Star Wars: The Clone Wars kehrt 2020 mit neuen Episoden zurück. Endlich haben wir einen Termin, wann Staffel 7 genau auf Disney+ ihre Premiere feiern wird.

Nach dem Ende der Skywalker-Saga werden wir Star Wars voraussichtlich erst 2022 wieder im Kino sehen. Stattdessen dürfen wir uns in den nächsten Monaten gleich auf mehrere Serien freuen, die uns in die weit, weit entfernte Galaxis entführen. Dazu gehört neben der Obi-Wan Kenobi-Serie und dem Cassian Andor-Spin-off auch die Rückkehr von Star Wars: The Clone Wars.

Star Wars: The Clone Wars kehrt schon im Februar zurück

Obwohl die Serie ursprünglich nach sechs Staffeln beendet wurde, überraschte Lucasfilm auf der San Diego Comic-Con vor zwei Jahren mit der Ankündigung einer weitere Staffel. Diese wurde bereits auf der jüngsten Star Wars Celebration mit einem eindrucksvollen Trailer beworben. Wie es aussieht, ist nun der Starttermin durchgesickert: Die 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars startet am 27. Februar 2020 auf Disney+.

Comic Book Resources hat einen Disney+-Clip entdeckt, in dem das Datum verraten wurde. Inzwischen wurde dieser zwar wieder offline genommen. Die Kollegen haben dennoch einen Screenshot gemacht, auf dem das Datum deutlich zu erkennen ist. Interessant ist außerdem, dass die 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars offenbar immer montags auf Disney+ ausgestrahlt wird.

The Mandalorian startete an einem Dienstag und erschien danach jeden Freitag im Wochentakt, wie es bei Eigenproduktion aus dem Hause Disney+ üblich ist. Es wäre also auch denkbar, dass die 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars nach ihrer Premiere in die Nähe des Wochenendes rückt. Hierzulande werden wir die neuen Episoden erst am 31. März 2020 sehen, wenn Disney+ in Deutschland startet.

Im Kino könnt ihr derweil noch Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers schauen. Seit dem 18. Dezember 2019 läuft die letzte Skywalker-Episode in den deutschen Kinos.

