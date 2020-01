Star Wars: The Clone Wars - Darth Maul sorgt für Gänsehaut im neuen Trailer

Im Februar startet die 7. und letzte Staffel von Star Wars: The Clone Wars auf Disney+. Aus diesem Anlass wurde nun ein neuer bombastischer Trailer veröffentlicht.

Nach Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers erwartet uns bereits im Februar das nächste Highlight aus der weit, weit entfernten Galaxis, konkret in Form der 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars. Ursprünglich wurde die Serie nach sechs Staffeln abgesetzt. Nun kehrt sie noch einmal für eine finale Runde auf die heimischen Bildschirme zurück.

Neuer Trailer zur 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars

Aus diesem Anlass wurde soeben ein neuer Trailer veröffentlicht. Oben im Player könnt ihr euch das Video anschauen. Auch weiter unten im Artikel haben wir die bewegten Bilder nochmal eingebunden. Macht euch auf einen bombastischen Ritt durch den Sternenkrieg gefasst. Dieser Trailer hat einiges zu bieten.

Zudem gibt es nun auch ein prächtiges Poster zur 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars, das die wichtigsten Helden der Serie vereint und mit seinen knalligen Farben begeistert.

Viele vertraute Figuren werden in der 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars zurückkehren. Dazu gehören in erster Linie Ashoka Tano, Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi. Besonders der Auftritt von Bösewicht Darth Maul sorgt im neuen Trailer aber für die meiste Gänsehaut. Bereits in vorherigen Episoden der Serie war er zu sehen. Beim großen Finale hat er auch ein Wörtchen mitzureden.

Außerdem dürfen wir gespannt sein, wie die neuen Clone Wars-Episoden mit er Geschichte von The Mandalorian verbunden sind, immerhin spielte das Volk der Mandalorianer in der Vergangenheit der Serie keine unbedeutende Rolle. In der offiziellen Synopse heißt es zudem, dass die finale Staffel unmittelbar in den Ereignissen von Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith mündet.



Die 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars startet am 27. Februar 2020 auf Disney+. Hierzulande werden wir die neuen Episoden erst am 24. März 2020 sehen, wenn Disneys Streaming-Dienst nach Deutschland kommt.

Wie gefällt euch der neue Trailer zu finalen Staffel von Star Wars: The Clone Wars?