Star Wars-Überraschung durchgesickert: Einer der besten Bösewichte kehrt zurück und das Timing passt perfekt

Für gewöhnlich ist bei Star Wars-Projekten alles streng geheim. Dank eines neuen Interviews ist nun jedoch durchgesickert, dass bald einer der besten Bösewichte der Sternensaga zurückkehrt.

Mit großer Spannung erwarten wir die 2. Staffel von Andor. Vor zwei Jahren feierte die Star Wars-Serie ihre Premiere bei Disney+ und erzählte die Vorgeschichte des von Diego Luna verkörperten Titelhelden, Cassian Andor. Der taucht später auch in Rogue One: A Star Wars Story auf, wo es um den Diebstahl der Todessternpläne geht.

Allzu viel ist über die 2. Staffel der Star Wars-Serie nicht bekannt. Was wir aber wissen, ist, dass uns insgesamt vier Blöcke mit jeweils drei Episoden erwarten, die uns Schritt für Schritt Richtung Rogue One bringen. Zwischen jedem Block vergeht ein Jahr. Im Grunde klingt das, als kommen vier kleine Star Wars-Filme auf uns zu.

Achtung, es folgen Spoiler!

Rogue One-Bösewicht kehrt in Andor Staffel 2 bei Disney+ zurück: Ben Mendelsohn spielt wieder Orson Krennic

The Playlist hat sich kürzlich zu einem Interview mit Alonso Ruizpalacios zusammengesetzt und dabei eine überaus spannende Information erfahren. Der mexikanische Filmemacher begeisterte zuletzt mit seinem intensiven New York-Drama La Cocina. Er hat ebenfalls die letzten drei Episoden der 2. Staffel von Andor inszeniert.



Im Interview verrät er, dass ihm dabei vor allem die Arbeit mit Schauspielschwergewichten wie Stellan Skarsgård, Forest Whitaker und Ben Mendelsohn große Freude bereitet hat. Moment, Ben Mendelsohn? Von dessen Beteiligung wussten wir bisher nichts. In Rogue One war er als verbissener Gegenspieler Orson Krennic zu sehen.

Disney Ben Mendelsohn als Orson Krennic in Rogue One

Mendelsohns Beteiligung in der 2. Staffel von Andor ergib sehr viel Sinn. Er ist eine der Schlüsselfiguren, wenn es um den ersten Todesstern geht. Schon die 1. Staffel hat sehr geschickt auf den Bau der gigantischen Kampfstation vorbereitet – inklusive Cassian als kleines Zahnrad in dem riesigen Getriebe, das für den Bau notwendig war.

Das Timing passt perfekt: Wenn Ruizpalacios mit Mendelsohn gedreht hat, muss dieser in den letzten drei Episoden der 2. Staffel auftauchen – und da bewegen wir uns nur wenige Stunden vor den Ereignissen von Rogue One. Serienschöpfer Tony Gilroy versprach bereits vor Jahren einen fließenden Übergang zwischen Andor und Rogue One.

Wann startet Andor Staffel 2 bei Disney+?

Das konkrete Startdatum für die 2. Staffel vn Andor steht noch nicht fest. Ausgehend vom aktuellen Stand sollten die neuen Episoden 2025 bei Disney+ eintreffen. Ursprünglich war geplant, dass die finale Runde dieses Jahr im August veröffentlicht wird. Aufgrund des Doppelstreiks in Hollywood war das aber nicht möglich.