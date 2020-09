Star Wars vor Rogue One: Alle Infos zur Cassian Andor-Serie mit Diego Luna

Auf den Erfolg von The Mandalorian folgt eine Star Wars-Serie, die vor den Ereignissen von Rogue One angesiedelt ist und Diego Lunas Cassian Andor zurückbringt. Wir haben alle wichtigen Infos dazu.

Trotz dem Ende der Skywalker-Saga wächst das Star Wars-Universum rasant. The Mandalorian hat als erste Live-Action-Serie auf Disney+ ein völlig neues Tor in die weit, weit entferntes Galaxis aufgestoßen. Davon profitiert auch die Cassian Andor-Serie mit Diego Luna, die aktuell für den Streaming-Dienst entsteht.

Worum es in der Cassian Andor-Serie geht, welche Star Wars-Figuren alle zurückkehren und wer hinter dem Projekt stecken - all diese Fragen haben wir im nachfolgenden Artikel geklärt, der stets um den neusten Wissensstand erweitert wird.

Worum geht es in der Cassian Andor-Serie?

Wie es der Titel unschwer erahnen lässt, dreht sich die Geschichte um Cassian Andor, seines Zeichens ein Captain der Rebellen-Allianz, der in die Beschaffung der Pläne für den Todesstern involviert war. Die Serie erzählt seine Vorgeschichte und ist fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One: A Star Wars Story angesiedelt.

© Disney Cassian Andor und K-2SO in Rogue One

Weiterhin wird das Spin-off als grimmiger Spionage-Thriller umschrieben, der neben der Entwicklung von Cassian Andor auch die prägenden Jahre der Rebellion gegen das finstere Imperium beleuchtet. Damit ergibt sich die Möglichkeit, die vielen Grauzonen zwischen Gut und Böse im Star Wars-Universum zu erforschen.

Welche Figuren aus Rogue One kehren zurück?

Gleich mehrere bekannte Star Wars-Figuren werden in der Cassian Andor-Serie zu sehen sein. Damit einhergehend dürfen wir uns auch auf die Rückkehr vieler vertrauter Gesichter vor der Kamera freuen. Allen voran Diego Luna, der den Rebellen-Captain nun auch bei Disney+ zum Leben erweckt.

Nachfolgend findet ihr eine Liste des bisher bekannten Ensembles:

Genevieve O'Reilly entpuppt sich als Bindeglied zweier Star Wars-Generationen. So war sie nicht nur in Rogue One als Mon Mothma zu sehen. Auch in Die Rache der Sith verkörperte sie die Senatorin und spätere Mitbegründerin der Rebellion. Caroline Blakiston erweckte die Figur in Die Rückkehr der Jedi-Ritter zum Leben.



Wer steckt hinter der neuen Star Wars-Serie?

Ursprünglich wurde The Americans-Veteran Stephen Schiff als Showrunner engagiert, während Jared Bush das Drehbuch für die Pilotfolge und eine Art Bibel für die gesamte Serie entwickelte. Offenbar war Lucasfilm mit den Ergebnissen aber nicht zufrieden, sodass Tony Gilroy als neuer Showrunner engagiert wurde.

Dieser kennt sich bestens mit der Materie aus: Gemeinsam mit Chris Weitz schrieb er das Drehbuch zu Rogue One und beaufsichtigte später die Reshoots. Zu seinem Autorenteam gehören sein Bruder Dan Gilroy und House of Cards-Schöpfer Beau Willimon. Black Mirror-Regisseur Toby Haynes wurde engagiert um die ersten drei Episoden zu inszenieren.

Gibt es schon einen Trailer zur Cassian Andor-Serie?

Nein, der existiert noch nicht, da auch die Dreharbeiten noch nicht angefangen haben. Dafür könnt ihr euch im Rogue One-Trailer anschauen, in dem Diego Luna an der Seite von Felicity Jones zu sehen ist.

Rogue One A Star Wars Story - Blu-Ray Trailer (Deutsch) HD

Wann startet die Cassian Andor-Serie auf Disney+?

Das lässt sich momentan nur schwer sagen, da nicht nur der Wechsel der kreativen Köpfe, sondern auch die Corona-Pandemie die Produktion maßgeblich verzögert haben. Cassian Andor wurde als zweite Star Wars-Realserie auf Disney+ angekündigt.



Inzwischen befindet sich auch eine Obi-Wan-Serie und ein weiteres unbetiteltes Live-Action-Projekt in der Entwicklung. Da die Dreharbeiten zur Cassian Andor-Serie im Oktober anfangen sollen, tippen wir auf einen Start Ende 2021/Anfang 2022.

