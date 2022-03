Statt Dwayne Johnson: Fast & Furious 10 schnappt sich nach Jason Momoa den nächsten DC-Star

Nach Aquaman-Darsteller Jason Momoa stößt ein weiterer DC-Star zum Cast von Fast & Furious 10 mit Vin Diesel dazu. Diesmal handelt es sich um eine The Suicide Squad-Schauspielerin.

Fast & Furious-Fans müssen sich wohl damit abfinden, dass Dwayne Johnson nicht mehr zu der Actionreihe zurückkehren wird. Stattdessen hat sich das Franchise mit Vin Diesel für den nächsten Teil schon Ersatz in Form von Aquaman-Star Jason Momoa geschnappt, der als Bösewicht auftreten wird.

Jetzt gibt es die nächste Casting-Meldung zu Fast & Furious 10, die wieder das DC-Universum betrifft. Diesmal handelt es sich um einen relativ frischen Star aus dem Comicfilm-Franchise.

The Suicide Squad-Star Daniela Melchior als Neuzugang für Fast & Furious 10

Wie The Wrap exklusiv berichtet, befindet sich die Schauspielerin Daniela Melchior gerade in Verhandlungen um eine Rolle in Fast & Furious 10. Bis jetzt ist die Darstellerin noch ziemlich neu im Geschäft. Ihre erste große Schauspielrolle hatte sie letztes Jahr als Cleo Cazo aka Ratcatcher 2 in James Gunns derbem Antihelden-Spektakel The Suicide Squad.

Schaut hier noch einen Trailer zu The Suicide Squad mit Daniela Melchior:

The Suicide Squad - Trailer (Deutsch) HD

Details zur Figur von Melchior sind noch genauso geheim wie generelle Infos zur Handlung von Fast & Furious 10. Die Abspannszene des letzten Teils hat aber schon angekündigt, dass es in dem kommenden Action-Blockbuster definitiv zu einer Rückkehr von Jason Stathams Deckard Shaw kommen wird.

Wann startet Fast & Furious 10 mit Vin Diesel im Kino?

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung haben schon begonnen und Fast & Furious 10 wird ähnlich wie Avengers 3 & 4 direkt mit dem finalen 11. Teil zusammen gedreht. In Deutschland soll der zehnte Teil dann am 18. Mai 2023 im Kino starten.

Freut ihr euch auf Daniela Melchior in Fast & Furious 10?