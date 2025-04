Stefan Raab fliegt bei RTL erneut aus dem Programm: Deshalb gibt es keine neue Folge

Stefan Raabs Show Du gewinnst hier nicht die Million setzt bei RTL aus. Was ihr über die Programmänderung wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Stefan Raab feierte im vergangenen Jahr sein großes TV-Comeback und ging bei RTL am 18. September mit seiner eigenen Show Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab an den Start. Seitdem läuft die Sendung bestehend aus verschiedenen Show-Elementen wöchentlich auf RTL+ und RTL.

Warum es ausgerechnet morgen keine neue Folge von Du gewinnst hier nicht die Million gibt, könnt ihr hier nachlesen.

Du gewinnst hier nicht die Million: Darum fällt Stefan Raab am Mittwoch aus

Die morgige Folge von Du gewinnst hier nicht die Million fällt aus – und das aus einem bestimmten Grund. Stefan Raab wird von Günther Jauch ersetzt. Denn um 20:15 Uhr gibt es am Mittwoch, dem 23. April, eine neue Ausgabe der 3-Millionen-Euro-Woche von Wer wird Millionär?. An vier aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidat:innen bei Günther Jauch um den Einzug ins Finale. Die Final-Sendung wird am Donnerstag (24. April) ausgestrahlt, in der zum achten Mal um die höchste Gewinnsumme in der Geschichte von Wer wird Millionär? gequizzt wird: drei Millionen Euro. Das Quiz-Special läuft bereits seit Sonntag und wird noch bis Donnerstag zur Primetime bei RTL gezeigt.

Auch bei RTL+ müssen Fans auf eine neue Episode von Raabs Unterhaltungsformat verzichten.

Dann kommt die nächste Folge von Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab

Kommende Woche geht es dann mit Stefan Raab und Du gewinnst hier nicht die Million ganz normal weiter. Am 30. April gibt es wie gewohnt um 20:15 Uhr eine neue Folge bei RTL. 12 Stunden im Voraus kann die aktuelle Show bereits auf RTL+ angeschaut werden. Nachdem Raab die letzten beiden Ausgaben seiner Show zu einem Promi-Special umfunktioniert hatte, sind in der nächsten Episode wieder Normalo-Kandidat:innen mit dabei.