Stefan Raab und der Eurovision Song Contest: Ein Rückblick auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte

Stefan Raab macht wieder Schlagzeilen: Er will Deutschland beim ESC wieder an die Spitze bringen – und diese Woche gehts los. Zeit für einen Rückblick auf seine größten Erfolge beim berühmten europäischen Musikwettbewerb.

Stefan Raab versucht es noch einmal: Er kooperiert mit der ARD und will mit dem ESC-Vorentscheid Deutschland wieder an die Spitze des populärsten europäischen Gesangswettbewerbs bringen. Zeit für einen Rückblick auf seine größten Erfolge beim Eurovision Song Contest.



Von VIVA zum ESC: Raabs musikalischen Anfänge

Stefan Raab war schon vor seinen ESC-Ambitionen als Musiker bekannt. So komponierte er 1996 das Lied "Hier kommt die Maus" für die beliebte Kinderserie. Für Guildo Horn komponierte Raab den Song "Guildo hat euch liebt!", mit dem er schließlich auch beim ESC 1998 antrat. Raabs erster ESC-Versuch endete mit dem siebten Platz.



Für seinen nächsten Anlauf beim ESC hat Stefan Raab nicht nur komponiert, sondern auch selbst gesungen. Seinen Song "Wadde hadde dudde da?" performte er beim ESC 2000 und überzeugte das Publikum, indem er mit 96 Punkten den fünften Platz im Gesangswettbewerb belegte. Das war sein bisher zweitbestes ESC-Ergebnis.

Stefan Raab und Ralph Siegel: Deutschlands ESC-Versuche in den 2000er Jahren

Für den Eurovision Song Contest 2004 ließ Raab die Casting-Show Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star (SSDSGPS) veranstalten. Dort setzte sich Max Mutzke durch, der beim ESC schließlich den achten Platz belegte.



Raabs größter Konkurrent war damals übrigens Ralph Siegel, der beim ESC ähnlich erfolgreich war. Mit Titeln wie "Reise nach Jerusalem" oder "Let’s Get Happy" konnte Siegel beim Eurovision Song Contest überzeugen, auch wenn er mehr Flops hatte als Raab.



Weitere Raab-News:

Die Lena-Ära: Wie Stefan Raab schließlich den ESC-Sieg erlangte

Für Stefan Raab standen nun alle Türen offen und so versuchte er es 2010 erneut mit dem ESC. Mit Unser Star für Oslo kooperierte der TV-Titan mit der ARD und wollte mit Hilfe einer ständig wechselnden Jury, aber auch des Publikums zu Hause den nächsten ESC-Star finden. Seine Rechnung ging auf: Das Publikum entschied sich für Lena Meyer-Landrut, die mit dem Song "Satelite" den ersten Platz beim ESC belegte.

Der Erfolg von Lena führte dazu, dass die ARD nicht nur an der Kooperation mit Stefan Raab festhielt, sondern Lena auch weiterhin als Interpretin mitwirkte. Bei Unser Song für Deutschland sollte das Publikum lediglich den Song für Lena wählen dürfen. "Taken by the Stranger" erreichte beim ESC jedoch nur Platz 10 – Raabs bisher schlechtestes Ergebnis.



Ein Jahr später wollte Stefan Raab mit Unser Star für Baku ein letztes Mal an den Start gehen. Das Konzept funktionierte ähnlich wie bei Unser Star für Oslo und das Publikum konnte per Televoting den Star und den Song bestimmen. Roman Lob setzte sich schließlich durch und trat mit dem Song "Standing Still" beim ESC 2012 an. Er belegte den 8. Platz und Stefan Raab zog sich erstmal aus dem ESC-Betrieb zurück.



Chefsache ESC 2025: Wo ihr den Vorentscheid schauen könnt

Im vergangenen Jahr gaben RTL, ARD und Stefan Raab bekannt, dass sie den deutschen Vorentscheid zum ESC 2025 in die Hand nehmen. Der Vorentscheid startet diese Woche: Am Freitag um 20.15 Uhr geht es los mit Chefsache ESC 2025 auf RTL. Am Samstag folgt um 20.15 Uhr die zweite Show des Vorentscheids auf RTL. Halbfinale und Finale folgen jeweils eine Woche später am 22. Februar und 1. März.