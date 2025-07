Stefan Raab und Schleichwerbung: Wie aus der Wok-WM die "gefährlichste Dauerwerbesendung der Welt" wurde

Für Stefan Raab war die Wok-WM wohl eines der ambitioniertesten Sportevents, das er auf die Beine gestellt hat. Doch das Raab-Event wurde jahrelang von einem Schleichwerbungsvorwurf überschattet.

Stefan Raab hatte schon immer eine besondere Beziehung zu seiner Wok-WM. Aus einer Wette bei Wetten, dass..? entstanden, entwickelte sich das Sportevent schnell zu einem der beliebtesten Sportevents auf ProSieben. Doch nach einigen Jahren kam es zu Rechtsstreitigkeiten: Raab musste sich nämlich den Vorwurf der Schleichwerbung gefallen lassen.



So kam es zum Vorwurf der Schleichwerbung bei der Wok-WM

2007 kam es nach der Wok-WM zu Vorwürfen der Schleichwerbung von der Gemeinsamen Stelle Programm, Werbung und Medienkompetenz der Landesmedienanstalten (GSPWM). Der Vorwurf lautete, dass während des Sportevents in einigen Moderationen mehrere Marken genannt und beworben worden seien. So wurde beispielsweise zweimal der Wettanbieter "Bet and Win" (heute "Bwin") genannt.



Darüber hinaus wurden Bandenwerbung und Logos auf Trikots gezeigt. ProSieben hielt dagegen und argumentierte, dass sie von den beworbenen Firmen keinen einzigen Cent bekommen hätten. Es kam zum Rechtsstreit und noch im gleichen Jahr zur Anhörung.



Raab und ProSieben verlieren - nehmen es aber mit Humor

ProSieben verlor den Rechtsstreit, die Klage des Senders wurde zurückgewiesen. Folglich wurde er wegen unzureichender Kennzeichnung der Werbung zur Verantwortung gezogen. Der Sender ging daraufhin einen radikalen Schritt: Die Wok-WM wie auch alle weiteren Sportevents von Raab (z. B. das TV total Turmspringen) wurden als Dauerwerbesendung gekennzeichnet. Damit durften sie nicht mehr von Werbespots unterbrochen werden. ProSieben bewarb die Wok-WM daraufhin als "Die gefährlichste Dauerwerbesendung der Welt".

Für Stefan Raab war das natürlich auch ein herber Rückschlag, doch der Entertainer nahm es mit Humor: "Im Eiskanal und vor Gericht sind wir alle in Gottes Hand". Aus Protest versah er TV total für einige Jahre mit dem Kennzeichen der "Dauerfernsehsendung".



Wann TV total und die Wok-WM wieder im TV laufen

Sowohl die Wok-WM als auch TV total sind immer noch in der Hand von ProSieben, aber ohne Stefan Raab. TV total läuft mit Moderator Sebastian Pufpaff und befindet sich aktuell in der Sommerpause. Die letzte Wok-WM fand im November 2023 statt. Eine neue Wok-WM wird wohl im gleichen Zeitraum in diesem Jahr stattfinden.