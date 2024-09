Stefan Raabs großes TV-Comeback spaltet Fans vorab stark: "Deutschland braucht wieder gutes Entertainment"

Stefan Raab ist zurück - nach knapp 10 Jahren. Ob die Fans sich auf das größte TV-Comeback des Jahres freuen, gibt es hier zu lesen.

Seit Monaten fiebert Deutschland auf diesen Moment hin - morgen ist es endlich so weit: Stefan Raab kehrt ins TV zurück. Fast zehn Jahre lang war der Entertainer von der Mattscheibe verschwunden, doch jetzt tritt er wieder ins Rampenlicht, um der Welt zu beweisen, dass in ihm noch immer das TV-Genie von früher steckt. Die kuriose Werbekampagne für den anstehenden Boxkampf gegen Profi-Prüglerin Regina Halmich ging im Internet viral - und die Fans haben ordentlich ihren Senf dazugegeben. Ob Deutschland wirklich Lust auf das TV-Comeback von Raab habt, erfahrt ihr hier.

Die seltsamste Werbekampagne seit langem funktioniert: Jeder spricht über Stefan Raab

Stefan Raab ist eine Legende im TV, der seine Talente vielseitig einsetzte. Bei TV total sorgte er für Lacher wie am Fließband, bei Schlag den Raab bewies er, dass er verdammt hartnäckig sein kann und als Entdecker von Lena Meyer-Landrut brachte er sogar den ESC-Sieg nach Deutschland. Kurzum: Raab war aus dem TV für viele Jahre nicht mehr wegzudenken. Doch dann tauchte er plötzlich unter - 2015 zog er sich aus den Medien zurück. Anfangs fragte sich jeder, wie diese Lücke im TV geschlossen werden soll - doch mit den Jahren sank das Verlangen nach Raab immer mehr.

Dann jedoch der Knall: Raab kündigte im April sein großes Comeback an - viele hielten es für einen Scherz. Doch wie sich herausstellte, macht Raab wirklich ernst: Er will gegen Regina Halmich erneut in den Ring steigen. Das Netz drehte durch, denn plötzlich wurden alle daran erinnert, wie sehr sie Raab im TV vermisst hatten. Diesen Hype weiß der Medienprofi voll und ganz auszunutzen: Für den anstehenden Boxkampf stampft er eine seltsame Werbekampagne aus dem Boden, die die Zuschauer absolut verwirrt: Raab tritt als alter Mann im Fatsuit auf, der vor dem Kampf so richtig in Form gebracht werden muss. Im neuesten Werbeclip lässt sich Raab kurzerhand von einem Schönheits-Doc (gespielt von Michael Herbig) "verschönern": Fans feiern den abgedrehten Humor und stellen prompt fest: "Eine Mischung aus Trump und Elon Musk."

Das sagen die Fans zum Comeback von Stefan Raab

Viele rechnen damit, dass sich Raab für sein großes TV-Comeback im Boxring etwas ganz Besonderes einfallen lassen wird. Egal, durch was der Entertainer die Massen letztlich überrascht - schon jetzt hat er eine wichtige Sache geschafft: Ganz Deutschland spricht über ihn. Dass sich nach 10 Jahren Medienabstinenz immer noch so viele Fans auf eine Rückkehr freuen, ist eine Leistung in sich.

Zuerst einmal fällt auf, dass die Werbekampagne für den Boxkampf ihr Ziel nicht verfehlt. Ein Fan kommentiert auf Instagram: "Beste Marketingkampagne seit Jahren, definitiv." Viele bringen zum Ausdruck, dass Raab eine Lücke hinterlassen hätte. "Ich muss sagen, ich habe den Humor echt vermisst", so ein Fan. Eine Instagram-Nutzerin macht aber auch deutlich, dass Raab nach so einer großen Ankündigung auch wirklich liefern muss: "Dir ist hoffentlich klar Stefan - verschwinden kannste danach nicht. Deutschland braucht wieder gutes Entertainment."

Einige Fans zeigen sich auch skeptisch. Manchen gefällt nicht, dass Raab schon in der Werbekampagne auf Provokation setzt - der Fatsuit kommt nicht überall gut an: "Immer noch nicht verstanden, dass das Fatsuit Ding absolut daneben ist." Viele zweifeln auch, ob Raab die riesigen Erwartungen erfüllen kann, die sein Comeback schürt. Ein User orakelt: "Entweder das wird ganz großes Kino oder floppt komplett."

So kannst du Stefan Raabs Comeback anschauen: Wann läuft der Boxkampf gegen Regina Halmich im TV?

DER CLARK FINAL FIGHT steigt am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome. RTL und RTL+ übertragen den Event live ab 20:15 Uhr.