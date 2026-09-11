"Brilliant": Stephen King liebt neue Miniserie, die seinen Debütroman verfilmt und sogar sein Sohn ist den Tränen nahe

Horrormeister Stephen King meldet sich zur neuen Verfilmung seines Debütromans Carrie zu Wort. Obwohl die Amazon-Serie vieles anders macht, findet er nur lobende Worte.

Stephen King ist einer der größten Schriftsteller unserer Zeit. Seine Werke brachten bereits an die 100 Verfilmungen hervor. Der Horrormeister selbst ist auch dafür bekannt, oftmals ehrlich und kritisch mit den Adaptionen seiner Werke ins Gericht zu gehen. Ganz anders sieht es bei der Amazon-Serie Carrie aus.

Stephen King findet Amazons Carrie-Serie schon jetzt brillant

Stephen Kings 1974 veröffentlichter Erstlingsroman Carrie wurde so oft verfilmt wie kein anderes seiner Werke. Zum ersten Mal gibt es nun eine Serienumsetzung des Stoffes und nachdem kürzlich der lange Trailer zum Horrordrama von Amazon Prime veröffentlicht wurde, meldete sich jetzt King auf Threads selbst dazu äußerst positiv zu Wort.

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Mike Flanagans Version von Carrie ist brillant. Was sie über soziale Medien zu sagen hat, ist schockierend und wahr.

Moment, soziale Medien? Die kamen in der in den 1970er Jahren verorteten Originalgeschichte natürlich nicht vor. Als radikale Neuinterpretation wird die von Mike Flanagan geschaffene Amazon-Serie aber einiges anders machen. Unter anderem spielt die Geschichte der Jugendlichen Carrie White (Summer H. Howell) nun in der Gegenwart und setzt sie dem Horror von Cybermobbing aus, ehe sich telekinetische Kräfte in ihr manifestieren und ein Schulball in einer feurigen Tragödie endet.

Hier könnt ihr den Trailer zur Stephen King-Verfilmung Carrie schauen:

Carrie - Trailer (Deutsch) HD

Natürlich sollten wir Stephen Kings Worte nicht als gänzlich vorbehaltslose Lobpreisung betrachten. Immerhin steht der Grusel-Maestro als ausführender Produzent selbst mit seinem Namen hinter dem Projekt und führt seit Jahren ein gutes Verhältnis mit Serienschöpfer Mike Flanagan, der schon drei weitere King-Werke verfilmt hat: Das Spiel (2017), Doctor Sleeps Erwachen (2019) und The Life of Chuck (2024).

Vieles deutet aber darauf hin, dass die Neuerfindung von Stephen Kings Carrie ein ausgezeichnetes Horrorserien-Meisterwerk werden könnte. Erste Pressestimmen zu den ersten beiden Folgen waren bereits voller Begeisterung. Dass hier etwas Besonderes bevorsteht, zeigt auch die rührende Reaktion von Stephen Kings Sohn Joe Hill, selbst gefeierter Horrorschriftsteller, auf den Trailer:

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Ich habe den Trailer zu Carrie auf Instagram gesehen und gedacht, wie gut der aussieht, und plötzlich musste ich gegen die Tränen ankämpfen. Das ist mir noch nie passiert, wenn ich mir einen Trailer angesehen habe. Vielleicht werde ich in meinen Fünfzigern ein bisschen wehmütig, ich weiß es nicht. Aber er sieht wirklich toll aus – Mike Flanagan hat wirklich ein Händchen für sowas.

Carrie ist Mike Flanagans erstes Serienprojekt für den Streamingdienst Prime Video – und der Beginn einer neuen Ära. Bis 2022 arbeitete er als Serienmacher exklusiv mit Netflix zusammen und erschuf dabei gefeierte Horrorwerke wie Spuk in Hill House, Midnight Mass und Der Untergang des Hauses Usher.

Wann startet die Stephen King-Miniserie Carrie bei Amazon?

Um euch passend zur Halloween-Saison in beste Gruselstimmung zu bringen, bringt Amazon die Horrorserie Carrie am 7. Oktober 2026 an den Start. Alle acht Folgen der Miniserie werden auf einen Schlag zum Bingen bereitstehen.

