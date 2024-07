Stephen King liebt diese Netflix-Serie: In 2 Wochen kehrt der Rache-Thriller mit Fack ju Göthe-Star Jella Haase zurück

Fack ju Göhte-Star Jella Haase kehrt als Spionin in der deutschen Thriller-Serie Kleo zurück. Die 2. Staffel startet in wenigen Tagen auf Netflix.

In wenigen Tagen beehrt Jella Haase wieder in ihrem knallroten Trainingsanzug als taffe DDR-Spionin eure heimischen Bildschirme. Denn die Rache-Thriller-Serie Kleo steht rund zwei Jahre nach der Premiere auf Netflix mit ihrer 2. Staffel in den Startlöchern. Und die verspricht einmal mehr fulminant-absurde Action im Retro-Look. Ob Stephen King wieder begeistert sein wird?

Jella Haase ist Kleo: Deutscher Netflix-Hit kehrt mit Staffel 2 zurück

In der 1. Staffel des Netflix-Hits haben wir gesehen, wie Spionin und Profikillerin Kleo Straub (Haase) drei Jahre vor dem Mauerfall von ihrem Heimatland, der DDR, verraten wurde. Nach der Wiedervereinigung sinnt sie auf Rache und wird Teil einer riesigen Verschwörung, die sie bis in die Wüste Chiles verschlägt.

Dicht auf den Versen sind ihr dabei der Polizist Sven (Dimitrij Schaad) sowie der Auftragskiller Uwe (Vincent Redetzki), die für Kleo Gefängnis und Tod im Sinn haben. Doch schon bald kommt alles ganz anders …

Schaut hier den Trailer zu Kleo Staffel 2:

In Staffel 2 jagen Kleo und Sven einmal mehr dem geheimnisvollen roten Koffer hinterher, der sich nun nicht mehr in der Obhut von Min Sun (Yun Huang) befindet. Doch wollen sich noch andere das wichtige Objekt krallen: CIA und KGB haben das gleiche Ziel vor Augen und machen das Chaos komplett.

Kleo wurde auf Netflix zum deutschen Export-Schlager, der sogar von Stephen King gefeiert wurde

Während die Moviepilot-Community durchwachsene 6,7 von 10 Punkten an die deutsche Netflix-Serie verteilt, war die Kritik von der 1. Staffel auch im internationalen Raum hellauf begeistert. So kommt Kleo etwa bei Rotten Tomatoes auf einen Presse-Score von 92 Prozent bei 12 Kritiken. Und auch Horror-Legende Stephen King hatte nichts als Lob für den deutschen Export-Schlager übrig. So bezeichnete er die Serie mit Jella Haase als einen "Hauch frischer Luft".

Ob er für die 2. Staffel von Kleo wieder ähnliche Lobgesänge anstimmt, wird sich zeigen. Die neue Season startet mit sechs Folgen am 25. Juli 2024 auf Netflix. Neben Jella Haase und Dimitrij Schaad (Die Känguru-Chroniken) kehren in der Fortsetzung unter anderem Vincent Redetzki (Sommer vorm Balkon), Julius Feldmeier (Babylon Berlin), Steffi Kühnert (Der gleiche Himmel), Anna Stieblich (Türkisch für Anfänger) und Marta Sroka (Junk Space Berlin) zurück.

