Steve Urkel kommt ins Star Wars-Universum: Erstes Bild enthüllt Alle unter einem Dach-Star als Weltraumpirat

In Star Wars: Skeleton Crew bekommen es abenteuerlustige Space-Kids unter anderem mit gefährlichen Weltraumpiraten zu tun. Einen davon kennen viele noch als 90er Sitcom-Nervensäge.

"War ich das etwa?!" hallt es noch mit quietischger SpongeBob-Stimme aus den 90er Jahren hinterher. Neun Staffeln lang terrorisierte der liebenswerte Nachbars-Nerd Steve Urkel damals die Familie Winslow in der US-Sitcom Alle unter einem Dach. Nun ist Schauspieler Jaleel White zurück – als Star Wars-Schurke!

Sitcom-Ikone aus den 90ern mischt in Star Wars mit: Vorhang auf für Jaleel White als Weltraumpirat

White mischt in der kommenden Sternenkriegserie Star Wars: Skeleton Crew mit, wie auf einem ersten Exklusiv-Bild von Entertainment Weekly zu sehen ist. Neben allerlei Alien-Gestalten ist er als halbmechanischer Weltraumpirat zu sehen, der den jungen Held:innen der Serie das Leben schwer machen soll. Seht selbst:

Hardcore-Fans von Alle unter einem Dach werden sich sicherlich sofort an Steve Urkels geniale Roboterkreation, den Urkel-Bot, zurückerinnert fühlen. Die Androiden-Version des Black-Nerd-Vorzeigebilds war sogar so ikonisch, dass er zusammen mit dem Original-Urkel während seines Gastauftritts in der Cartoon-Serie Scooby Doo und wer bist Du? erschien. White vertonte seine alte Serienfigur dafür 20 Jahre nach dem Sitcom-Ende höchstpersönlich.

Nach seinem Sitcom-Erfolg vertonte Jaleel White zu mehreren Gelegenheiten den Computerspiel-Igel Sonic the Hedgehog, war in Serien wie Grown Ups oder Me, Myself & I zu sehen und moderierte die Gameshow Total Blackout.



Was ist Star Wars: Skeleton Crew und wann läuft es?

Die Sci-Fi-Coming-of-Age-Serie Skeleton Crew spielt etwa zur gleichen Zeit wie The Mandalorian, im neunten Jahr nach der Schlacht von Yavin. Vier Kinder (Ryan Kiera Armstrong, Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter und Robert Timothy Smith) machen darin eine erschreckende Entdeckung und ein mysteriöses Raumschiff katapultiert sie direkt in ein aufregendes Weltraumabenteuer. Werden sie ihren Weg zurück nach Hause finden?

Weitere Rollen haben Hollywood-Star Jude Law (The Young Pope) als machtbegabter Jod Na Nawood und Nick Frost (Hot Fuzz) als Stimme des Droiden SM 33 (in der englischen Originalversion).

Disney+ hat Star Wars: Skeleton Crew international für den 3. Dezember 2024 angekündigt. Bisher ist dem Format von Jon Watts und Christopher Ford eine Season mit acht Episoden sicher.