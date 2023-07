Steven Spielberg bereut 6 seiner eigenen Filme, obwohl 3 absolute Sci-Fi-Meisterwerke dabei sind

Regisseur Steven Spielberg blickte schon häufiger kritisch auf seine eigenen Filme zurück. Welche er bereut, haben wir im Ranking zusammengetragen – darunter mehrere Science-Fiction-Highlights und ein unerwarteter Indiana Jones-Teil.

Steven Spielberg gilt als einer der größten US-Filmemacher unserer Zeit. Er hat Werke unterschiedlichster Genres erschaffen, die Abenteuer-Highlights wie Indiana Jones und Jurassic Park sowie Sci-Fi-Werke wie Minority Report umfassen. Doch der Regie-Meister bereut einiges an seinen vergangenen Schöpfungen. Wir ranken die von ihm kritisierten Filme nach ihrer Moviepilot-Bewertung.



6. Steven Spielberg bereut das Ende von Krieg der Welten

Paramount Steven Spielbergs Krieg der Welten

Eine Alien-Invasion bricht in Krieg der Welten über die Erde herein und ein Vater (Tom Cruise) kämpft mit seiner Tochter (Dakota Fanning) ums Überleben. Doch mit seinem 2005er Sci-Fi-Actioner nach H.G. Wells war Steven Spielberg letztendlich unzufrieden, was vor allem am ungenügenden Schluss lag: "Der Film hat kein gutes Ende. Ich habe nie einen Weg gefunden, wie ich das verdammte Ding beenden soll."



Moviepilot-Bewertung: 6.0

Krieg der Welten bei bei Paramount+ * oder JoynPLUS * streamen

5. Steven Spielberg ist unzufrieden mit seinem Peter Pan-Film

Columbia Tri-Star Steven Spielbergs Hook

Hook erzählte 1991 die Geschichte eines erwachsen gewordenen Peter Pans (Robin Williams), der sich erneut seinem Erzfeind Captain Hook (Dustin Hoffman) stellen muss. 2018 äußerte Steven Spielberg, mit Hook unglücklich zu sein, weil er nur an den Anfang und das Ende seines Films wirklich geglaubt hatte und seine Unsicherheit über den Rest mit "mit Produktionswerten zu kaschieren" versuchte.

Moviepilot-Bewertung: 6.8





Hook bei Netflix oder bei Netflix oder WOW * streamen*

4. Steven Spielberg ist erschrocken über die Folgen von Der Weiße Hai

Universal Steven Spielbergs Jaws aka Der weiße Hai

Der weiße Hai entfesselte 1975 ein gewaltiges Monstrum mit Geschmack an Bade-Freunden an amerikanischen Stränden. An seinem berühmten Hai-Abenteuer bedauert Steven Spielberg nicht so sehr das Werk selbst, aber die ungewollten Konsequenzen, die der Film nach sich zog: Das blutrünstige Tier wurde zum Feindbild der Meere und der Hai anschließend von vielen gefürchtet und gejagt: "Bis zu diesem Tag bereue ich die Dezimierung der Haipopulation, die [...] der Film verursachte".

Moviepilot-Bewertung: 6.8





Der weiße Hai im Stream im Stream leihen/kaufen

3. Steven Spielberg ärgert sich über Kompromisse in Unheimliche Begegnung der dritten Art

Columbia TriStar Steven Spielbergs Unheimliche Begegnung der dritten Art

Die UFO-Sichtung mit anschließender Außerirdischen-Suche in Unheimliche Begegnung der dritten Art gewann 1978 einen Oscar für die beste Kamera und erhielt viele weitere Nominierungen. Doch mit einer Szene in dem gefeierten Sci-Fi-Werk haderte Spielberg noch lange, weil er sich über den Kompromiss ärgerte , den er dafür eingehen musste:

[Das Studio] sagte zu mir: 'Wir geben dir das Geld, wenn du das Innere des Mutterschiffs zeigst. Gib uns etwas, woran wir die Kampagne aufhängen können.' Also ging ich darauf ein und ließ Richard Dreyfuss hineinlaufen. Das hätte ich niemals tun sollen. Denn das hätte ein Mysterium bleiben sollen.

1980 folgte eine neue Fassung des Science-Fiction-Films, die gelöschte und neue Szenen integrierte, aber erst im Director's Cut 1998 durfte der Regisseur die verhasste UFO-Innenansicht ganz entfernen.

Moviepilot-Bewertung: 6.9





Unheimliche Begegnung der dritten Art in in Amazons Filmlegenden-Channel * streamen

2. Steven Spielbergs E.T.-Zensur wurmt ihn bis heute

Universal Steven Spielbergs E.T. - Der Außerirdische

E.T. - Der Außerirdische erfreute 1982 mit seinem Erdenbesuch Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Allerdings bereut Steven Spielberg, dass er nachträglich in E.T. eingriff: Denn zum 20. Jubiläum wurden die Waffen der Regierungsbeamten mit Funkgeräten ausgetauscht. Das mochte den Sci-Fi-Kinderfilm familienfreundlicher machen, doch die Waffen-Zensur "war ein Fehler. Ich hätte das nie tun sollen. E.T. ist ein Produkt seiner Zeit", sinnierte der Regisseur später.

Moviepilot-Bewertung: 7.1





E.T. - Der Außerirdische bei bei Amazon Prime * streamen*

1. Steven Spielberg hasst einen seiner Indiana Jones-Filme

Paramount Steven Spielbergs Indiana Jones 2

Der Film, den Steven Spielberg nachträglich aus seinem gesamten Opus am wenigsten leiden kann, ist Indiana Jones und der Tempel des Todes. Der zweite Indiana Jones-Film, ein Prequel zu Teil 1, schickte Harrison Ford 1984 im Dschungel auf die Spuren eines Geheimkults. Spielberg gab offen zu, er sei damit "überhaupt nicht zufrieden. Es war zu dunkel, zu unterirdisch und viel zu schrecklich. Ich denke, er hat sogar Poltergeist ausgepoltert. In Der Tempel des Todes gibt es nicht einmal einen Funken meiner persönlichen Gefühle."

Moviepilot-Bewertung: 7.5





Indiana Jones und der Tempel des Todes bei bei Paramount+ *, WOW * oder Disney+ * streamen*

Steven Spielbergs Indiana Jones-Reihe: Welcher Film ist der beste?

Nachdem Steven Spielberg zuletzt West Side Story neu auflegte und mit Die Fabelmans seine eigene Familiengeschichte verfilmte, widmet sich der Regisseur als nächstes vermutlich seinem Frank Bullitt Project . Ob er nachträglich mit seinen neuen Filmen zufriedener sein wird als mit so manchem der älteren, wird die Zeit zeigen.

In der neuen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe spricht Sebastian mit seinen Gästen Pascal und Yves von Moviepilot über die gesamte Indiana-Jones-Reihe. Dabei stellt das Trio nicht nur ein persönliches Ranking auf, es geht stattdessen auch über den persönlichen Einfluss der Reihe - und natürlich die Erwartungen an Teil 5.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.