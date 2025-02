Steven Spielbergs härteste Konkurrenz: Top Gun 2-Macher dreht UFO-Film, der an 49 Jahre altes Meisterwerk erinnert

Nicht nur Steven Spielberg dreht einen UFO-Film als brandheißes Projekt. Ein neuer Sci-Fi-Film sorgt jetzt mit spannender Idee und hochkarätigen Beteiligten für Aufsehen.

In Hollywood entbrennt gerade ein Rennen darum, sich das nächste vielversprechende Sci-Fi-Projekt zu sichern. Während Denis Villeneuve Dune 3 plant und Steven Spielberg seinen neuen UFO-Film vorbereitet, wollen noch mehr Erfolgsgaranten großangelegte Alien-Unterhaltung abliefern.

Sci-Fi-Sensation: Kommt hier ein UFO-Film nach "wahren Begebenheiten"?

Der Hollywood Reporter berichtet vom Kampf der Filmstudios um einen neuen Film: Amazon, Apple, Lionsgate, Paramount und Warner Bros. buhlen alle aggressiv um das mysteriöse Sci-Fi-Projekt, das bisher weder einen Titel noch Darsteller:innen hat. Doch die knappe Beschreibung des Kommenden reicht offenbar aus: All the President's Men (1976), im Deutschen Die Unbestechlichen, mit UFOs.

Wem der Vergleich mit Pakulas Historien-Thriller, in dem Dustin Hoffman und Robert Redford als Journalisten Bernstein und Woodward Richard Nixons Watergate-Skandal aufdeckten, noch nicht reicht, sollte außerdem auf die bisher beteiligten Kreativen schauen:

Drehbuchautor Zach Baylin (King Richard) schreibt die originäre Geschichte.

(King Richard) schreibt die originäre Geschichte. Regisseur Joseph Kosinski (Oblivion) soll den Film inszenieren.

(Oblivion) soll den Film inszenieren. Produzent Jerry Bruckheimer (Fluch der Karibik) arbeitet nach dem milliardenschweren Erfolg von Top Gun: Maverick (sowie dem diesjährigen F1) erneut mit Kosinski zusammen.

(Fluch der Karibik) arbeitet nach dem milliardenschweren Erfolg von Top Gun: Maverick (sowie dem diesjährigen F1) erneut mit Kosinski zusammen. David Grusch, der 2023 als Leak für Schlagzeilen sorgte, als er vor dem US-Kongress über geheime Regierungsuntersuchungen von Raumschiffen und Alien-Körpern aussagte, ist als echter "UFO-Berater" an Bord.

Uns scheint also ein Verschwörungsthriller mit Alien-Thematik zu erwarten und wenn die heiß umschwärmte Produktion nun schnell ein Studio findet, dürfte sie zeitnah zu Steven Spielbergs UFO-Projekt entstehen, der am 14. Mai 2026 in die Kinos kommt.

Wann startet der neue Sci-Fi-Film der Top Gun 2-Macher?

Eine Konkurrenz muss das natürlich nicht zwangsläufig bedeuten, weil Spielbergs Sci-Fi-Geschichte eher emotional aufgezogen wird ("Habe mir die Augen ausgeheult", verriet der Regisseur), während Kosinskis Projekt den Fokus auf das Thriller-Element zu legen scheint. Und UFO-Filme kann es doch sowieso nicht genug geben, oder?

So früh in der Produktion hat der neue Sci-Fi-Thriller natürlich noch kein konkretes Startdatum. Wenn die Überholspur für die Umsetzung angesteuert wird und die Dreharbeiten noch dieses Jahr starten, könnte der Film frühestens 2026 kommen, eher 2027.