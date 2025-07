Stranger Things-Macher enthüllen den Fake-Trailer, ohne den der Netflix-Überflieger nicht existieren würde

Kurz vor Start der 5. und finalen Staffel von Serie Stranger Things teilen die Macher der Serie einen Fake-Trailer auf Social-Media. Der sollte Netflix damals vom Konzept der Serie überzeugen.

Drei Jahre nach Erscheinen von Staffel 4 geht Stranger Things Ende November offiziell in die 5. und letzte Runde. Kurz vor dem Ende der Serie wirft der Stranger Things-Co-Schöpfer Ross Duffer einen Blick zurück zum Anfang und teilt auf Instagram einen Fake-Trailer, der beim ersten Pitch der Serie zum Einsatz kam.

Stranger Things sollte eigentlich Montauk heißen

In dem Trailer, den Ross Duffer diese Woche auf Instagram teilte, spielen sich die paranormalen Geschehnisse von Stranger Things noch in Montauk auf Long Island anstatt in Hawkins, Indiana ab. Mit vielen kultigen Filmen der Achtziger umreißen die Macher Ross Duffer und Matt Duffer die Atmosphäre der Serie, die zwischen unschuldigem Kleinstadtalltag und übernatürlichen Horror aus dem Untergrund spielt.

Der Trailer zeigt unter anderem Szenen aus Der weiße Hai, E.T. – Der Außerirdische und dem legendären Horror-Streifen Poltergeist. Der Regisseur versprach jedem, der alle Filme richtig errate, eine Belohnung. Zudem verrät Duffer, dass sie durch den Pitch-Trailer zu den Komponisten Kyle Dixon und Michael Stein gefunden hätten:

Wir haben ihre Musik für die Schlussmontage verwendet und sofort gedacht: "Das ist cool."

Wann startet Stranger Things Staffel 5 auf Netflix?

Die neue Staffel bringt neben den alten Bekannten auch neue Gesichter: Kürzlich gab es einen ersten Blick auf Linda Hamiltons knallharte Rolle in der neuen Staffel Stranger Things. Die Handlung soll im Herbst 1987 und damit vier Jahre nach der ersten Folge spielen.

Das Ende der Serie wird in drei Teilen ausgestrahlt. Die ersten vier Episoden der 5. Staffel erscheinen in Deutschland am 27. November auf Netflix. Am 26. Dezember folgen dann weitere drei, bevor die finale Episode der Serie am 1. Januar 2026 erscheint.