Stranger Things mit Vampiren: Neuer Netflix-Horror kommt schon diese Woche

Netflix startet mit einer Horrorkomödie in den Oktober, die wie eine Mischung aus Stranger Things und Attack the Block mit Vampiren wirkt. Wir haben den ersten Trailer für euch.

Der Oktober steht auch bei Netflix ganz im Zeichen von neuen Horrorfilmen und -serien. Den Anfang macht Vampires vs. the Bronx, eine Coming-of-Age-Geschichte, die sich mit schaurigen Elementen des Vampirfilms vereint. Generell scheint der Tonfall jedoch durchaus ein humorvoller zu sein, wie der erste Trailer zeigt.

Darüber hinaus weckt Vampires vs. the Bronx Erinnerungen an Joe Cornishs coolen Sci-Fi-Film Attack the Block, in dem John Boyega den Londoner Stadtteil Brixton gegen Aliens verteidigt. Als Schauplatz dient dieses Mal die Bronx und an die Stelle von Aliens rücken Vampire. Der Trailer lässt aber definitiv einige Ähnlichkeiten und Parallelen erwarten.

Netflix-Film zwischen Stranger Things und Attack the Block

Eine weitere Referenz ist auch die von Netflix selbst produzierte Serie Stranger Things. Hier begibt sich der Coming-of-Age-Film auf viele kleine Genreausflüge in unheimliche Welten, mal Richtung Mystery, mal Richtung Horror und mal Richtung Science-Fiction. Vampires vs. the Bronx lässt seine jungen Helden nun mit Vampire kollidieren.

Schaut den Trailer zu Vampires vs. the Bronx:

Vampires vs. The Bronx - Trailer (English) HD

Hinter Vampires vs. the Bronx steckt Osmany Rodriguez, der bisher vor allem im Fernsehen gearbeitet hat. Als Regisseur war er zuletzt an der NBC-Comedy Mr. Griffin - Kein Bock auf Schule beteiligt. Darüber hinaus inszeniert er seit 2012 regelmäßig Episoden von Saturday Night Live, was ebenfalls bei NBC beheimatet ist.

Im Zuge von Vampires vs. the Bronx nimmt er nicht nur auf dem Regiestuhl Platz. Gemeinsam mit Blaise Hemingway hat er ebenfalls das Drehbuch geschrieben. Hemingway wiederum ist einer der Drehbuchautor von Playmobil - Der Film. Zudem ist er in die Adaption von Die Siedler von Catan involviert.

Zum Weiterlesen: Alle neuen Filme und Serien im Oktober auf Netflix

Vampires vs. the Bronx startet am 2. Oktober 2020 auf Netflix. Zum Cast gehören u.a. Sarah Gadon, Chris Redd, The Kid Mero, Method Man, Shea Whigham, Vladimir Caamaño, Jaden Michael, Gregory Diaz IV, Gerald W. Jones III und Coco Jones.

Überzeugt euch der erste Trailer zu Vampires vs. the Bronx?