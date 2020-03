Stranger Things Staffel 4: Emotionales Video zeigt das große Wiedersehen

Ach, ist das schön. Die Stranger Things-Crew trifft sich endlich wieder in einem Video zur 4. Staffel. Mit dabei sind auch einige Rückkehrer und Figuren, die eine größere Rolle erhalten.

Ein halbes Jahr hockt die Stranger Things-Crew jetzt aufeinander. Die Produktion zur 4. Staffel hat gerade begonnen und dauert bis zum August dieses Jahres. Finn Wolfhard, der Mike spielt, drehte ein Video vom großen Wiedersehen der Darsteller. Der Zusammenschnitt besteht aus vielen Umarmungen und Grüßen in die Kamera.

Staffel 4: David Harbour kehr als Hopper zurück

Viel wichtiger sind aber die Gesichter, die Wolfhard in dem knapp eine Minute langen Video vor die Kamera bekommt. Fast der gesamte Cast kriegt seinen Moment, wobei David Harbour gleich zu Beginn der größte Auftritt zukommt. Seine Rückkehr als Hopper war erst vor ein paar Wochen mit dem Teaser offiziell gemacht worden.

Stranger Things-Wiedersehen: Was passiert in dem Video?

In dem Film sehen wir den sogenannten Table Read. Die Darsteller sprechen die fertigen Drehbücher zur neuen Staffel durch. Häufig kommen sie dabei zum ersten Mal mit wichtigen Handlungsdetails in Berührung. Es ist ein immens wichtiger Moment in der Vorbereitung auf die Staffel, eine Art atmosphärische Einstimmung.

Alles zu Stranger Things: Start, Trailer und alles Wichtige zu Staffel 4

Wie Netflix in einer Pressemitteilung meldet, wurde die Stammbesetzung mit Brett Gelman (Murray Baumann) und Priah Ferguson (Erica Sinclair) erweitert.

Was passiert in Staffel 4?

Hopper (David Harbour) hat die Explosion überlebt, arbeitet sich aber bei eisigem Wetter in der russischen Einöde den Rücken krumm. Das verrät Teaser Nummer 2. Wie er dort hingelangte, ist unbekannt. Womöglich gibt es eine Art Knick in den Dimensionen, durch den Hopper nach Russland flutschte.



In Stranger Things 4 könnte es darum gehen, diesen Zugang zum Arbeitslager in Kamatschka zu finden, wo sich ebenfalls Demogorgons rumtreiben. Wie Netflix verrät, ist das aber längst nicht alles: "In den Staaten erwacht [...] ein neuer Schrecken: Etwas, das lange vergraben lag und alles miteinander verbindet."

Auf welche Figur freut ihr euch besonders?