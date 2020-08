Stranger Things-Star als Sherlocks Schwester: Netflix verrät den Start

Der Stranger Things-Star Millie Bobby Brown spielt Sherlock Holmes Schwester Enola. Netflix veröffentlicht einen ersten Teaser. Der aber verwirrt die Fans.

In Enola Holmes verschmelzen zwei der größten Netflix-Serien: The Witcher und Stranger Things. Henry Cavill spielt Sherlock, Millie Bobby Brown Enola Holmes, seine kleine Schwester. Es ist ein schräges Projekt, das von dem Streamingdienst jetzt noch ein bisschen verrätselt wird. Der erste Trailer wirft Fragen auf.

Denn am Ende des Trailers prasselt aus Millie Bobby Browns Mund ein Buchstabensalat und dort, wo bei Netflix-Videos normalerweise das Startdatum steht: Nur Chaos.

Also: Wann startet Enola Holmes bei Netflix?

Außerdem postete Netflix direkt unterm Trailer: "alone loshme reeebtpms wnettyrhitd" Wenn ihr DIESES Rätsel löst, habt ihr wahrscheinlich einen ziemlich hohen IQ. Ganz so schwer ist es nicht, wenn ihr die Buchstaben richtig anordnet, kommt ihr auf das Startdatum: September twenty third. Also der 23. September.

Der starbesetzte Film sollte eigentlich in die Kinos kommen, was durch die Pandemie verhindert wurde. Neben Henry Cavill sind etwa Helena Bonham Carter und Sam Claflin dabei. Bonham Carter spielt die Mutter der Holmes-Geschwister Eudoria Holmes.

Enola Holmes ist der erste Teil einer geplanten Filmreihe basierend auf den Enola-Holmes-Mysteryromanen von Nancy Springer. Verantwortlich für die Filmumsetzung ist unter anderem Jack Thorne, der etwa das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind schrieb.

