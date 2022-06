Stranger Things-Star spoilert aus Versehen Rückkehr in Staffel 5

Welche Figuren Stranger Things Staffel 4 überleben werden, ist noch längst nicht klar. Ein Schauspieler hat nun aber offenbar ein Wiedersehen in Staffel 5 ausgeplaudert.

Viele Stranger Things-Fans sind mit den ersten 7 Folgen von Staffel 4 durch und warten nun händeringend auf Teil 2. Was uns dort erwartet, hat bereits ein kurzer Teaser angedeutet. Und auch der weitere Weg von Eddie Munson (Joseph Quinn) scheint klar. Der Schauspieler hat sein Schicksal nämlich offenbar aus Versehen gespoilert.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Stranger Things Staffel 4 Teil 2 an:

Stranger Things S04 Volume 2 - Trailer (English) HD

Vorsicht, Spoiler zu Stranger Things Staffel 4 Teil 1.

Stranger Things-Star hofft auf großes Zusammentreffen in Staffel 5

Munsons Überleben war lange Zeit alles andere als sicher. Immerhin wurde er für mehrere Morde in Hawkins verantwortlich gemacht und war zwischenzeitlich im Upside Down gefangen. Dank des Staffel 4-Trailer zu Teil 2 schien immerhin ein neuer Auftritt in den fehlenden zwei Folgen sicher. Er wird aber wohl auch bis Staffel 5 überleben. Wegen Jonathan Byers (Charlie Heaton).

Stranger Things: Netflix hat den besten Moment in Staffel 4 selbst zerstört

Denn mit dem möchte Neuzugang Quinn gerne mal gemeinsam vor der Kamera stehen, was bisher leider nicht möglich war. Im Interview mit Inverse verriet er, dass man "für die nächste Staffel darauf drängen" werde. Munson muss also mindestens bis Folge 1 überleben.

Wann kommen Stranger Things Staffel 4 Teil 2 und Staffel 5 zu Netflix?

Bis dahin wird es aber noch etwas dauern. Teil 2 der 4. Staffel soll am 1. Juli 2022 erscheinen. Einen Termin für Staffel 5 gibt es noch nicht. Mit etwas Glück wird sie schon im Sommer 2023 veröffentlicht.

