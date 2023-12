Studio warnt vor neuem Thriller mit Wednesday-Star Jenna Ortega – und wer den Trailer sieht, versteht auch, warum

Im Thriller Miller's Girl spielt Jenna Ortega eine Schülerin. Sie geht ein Verhältnis mit ihrem Lehrer ein. Das Thema ist so brisant, dass das Studio eine Warnung ans Ende des Trailers setzte.

Seit Wednesday kann sich Jenna Ortega kaum noch vor Rollenangeboten retten. Die Dreharbeiten zur 2. Staffel der Netflix-Serie starten erst nächstes Jahr. Vor dem Start warten zwei neue Filme auf ihre Veröffentlichung, erst Finestkind – und dann Miller's Girl. Zu letzterem ist gerade der erste Trailer erschienen und der hat es in sich.

Der Stoff des Thrillers ist offenbar so heikel, dass das Studio Lionsgate Kontroversen voraussah und eine Warnung ans Ende des Trailers setzte. Wir erklären weiter unten im Artikel, was dahintersteckt. Aber schaut euch erstmal den Trailer zu Miller's Girl an.

Der Trailer zu Miller's Girl mit Jenna Ortega

Miller's Girl - Trailer 1 (English) HD

Worum geht es in Miller's Girl? Wir sehen Jenna Ortega, die eine hochintelligente Schülerin spielt. Ihr Lehrer im kreativen Schreiben ist Martin Freeman. Die natürlichen Grenzen in der Beziehung zwischen Schülerin und Lehrer verwischen jedoch. Was geht da vor?

Bei X (ehemals Twitter) sorgen der Altersunterschied zwischen den Hauptdarsteller:innen sowie die "Lolita"-Andeutungen bereits für Diskussionen . Im Trailer bleibt es allerdings bei den – wenn auch sehr greifbaren – Spannungen. Womöglich bricht der Thriller die Machtkonstellation zwischen Lehrer und Schülerin mit einem Twist auf.

Lionsgate Die Warnung am Ende von Miller's Girl

Das Thema bleibt aber brisant und das Studio ist sich dessen bewusst, wie eine Warnung am Ende des Trailers zeigt: "In diesem Film geht es um komplexe Themen", heißt es dort. Lionsgate verweist zudem auf eine weiterführende Webseite mit Hilfsangeboten . Und die verraten mehr über die Richtung des Films.



"Komplizierte Themen" in Miller's Girl: Wovor warnt das Studio?

Auf der Miller's Girl-Seite findet ihr eine vage Zusammenfassung der Filmhandlung und darunter verschiedene Links zu Webseiten. Eine der Webseiten heißt "Safe Bae". Die Organisation setzt sich ein für die "Prävention sexueller Gewalt ausschließlich unter Schüler:innen der Mittel- und Oberstufe in den USA", steht auf der Über uns-Seite.

Ebenfalls verlinkt ist eine Webseite, die Unterstützung bei Fällen häuslicher Gewalt anbietet, sowie die Homepage des National Women's Law Center, das Nationale Zentrum für Frauenrechte.

Was sagt das über Miller's Girl aus? Die Webseiten und Hilfsangebote füllen, so scheint es, jene Leerstellen aus, die der Trailer lässt. Missbräuchliche Handlung und Machtmissbrauch durch die von Martin Freeman gespielte Lehrerfigur lassen sich dort nur erahnen. Der Film, das wird durch die Maßnahmen des Studios klar, wird sich sehr explizit damit auseinandersetzen.

Mehr zum Thema:

Wann startet Miller's Girl?

In den USA startet Miller's Girl am 26. Januar 2024 in den Kinos. Einen deutschen Termin gibt es noch nicht. Womöglich erhält der Film hierzulande eine Streaming-Auswertung. Wer Jenna Ortega noch dieses Jahr im Kino sehen will, kann das ab dem 16. Dezember tun. Dann startet der Crime-Thriller Finestkind.