Scream 7 steht ohne Stars da: Neve Campbell soll die Horror-Reihe retten, obwohl sie Scream aus guten Gründen den Rücken kehrte

Scream 7 steckt in der Krise. Die Horror-Reihe hat innerhalb weniger Tage ihre Stars verloren. Die Rettung ist aber gar nicht so einfach, wie man denken könnte.

Vor wenigen Wochen war die Scream-Reihe noch obenauf. Mit Scream 5 wurde eine neue Generation von Final Girls eingeführt, die den Staffelstab in Scream 6 erfolgreich weitertrugen. Teil 7 schien wie eine Formalität. Doch nun steht die Reihe ohne ihre beiden neuen Hauptdarstellerinnen da.



Anfang der Woche wurde Melissa Barrera wegen ihrer kontroversen Posts über den Israel-Hama-Krieg entlassen, dann wurde serviert, was seit Monaten in der Gerüchteküche brodelte: Jenna Ortega sagte Scream 7 wegen Termin-Konflikten mit der 2. Staffel ihrer Netflix-Serie Wednesday ab. Die logische Reaktion eines langlebigen Franchise wäre, die alte Garde zu reaktivieren. Dabei gibt es ein Problem.

Warum Neve Campbells Rückkehr nicht selbstverständlich ist



Im Anschluss an die Meldung zu Ortegas Ausstieg wurden Gerüchte über eine komplette Neuorientierung der Reihe bekannt. Eine Überarbeitung des Drehbuchs steht an, wie das Branchenmagazin Variety meldet, und ein paar bekannte Namen wurden in den Ring geworfen: Original-Star Courteney Cox, Patrick Dempsey, der in Scream 3 den Ehemann von Sidney Prescott spielte, und natürlich Sidney selbst, Neve Campbell. Campbells Beziehung zur Reihe ist allerdings gestört.

Die Schauspielerin, seit Scream - Schrei! 1996 Hauptdarstellerin des Franchise, war bis Teil 5 Mitglied der Besetzung. Im Juni 2022 gab sie jedoch ihren Abschied von der Reihe bekannt. Hintergrund waren Gehaltsverhandlungen für Scream VI, die sie als ungerecht empfand. Damals erklärte sie laut Vanity Fair :



Leider werde ich nicht beim nächsten Scream-Film dabei sein. Als Frau musste ich in meiner Karriere besonders hart arbeiten, um meinen Wert zu etablieren, insbesondere wenn es um Scream geht. Ich fand, dass das Angebot, das mir vorgelegt wurde, nicht dem Wert entsprach, den ich der Filmreihe erbracht habe.

Die Horror-Reihe hat ein zweites Problem



Statt sie besser zu bezahlen, nahmen die Produzenten Campbells Abgang billigend in Kauf. Sicherlich mit dem festen Vertrauen, dass Melissa Barrera und Jenna Ortega einen gleichwertigen Ersatz darstellen würden. Scream VI war deshalb der erste Teil ohne Sidney Prescott.

Laut Variety wollen die Produzenten des Horror-Franchise Campbell nun zurückholen. Die Schauspielerin befindet sich nach den jüngsten Ereignissen in einer viel stärkeren Verhandlungsposition. Ob Geld allein sie überzeugt, die vergangene Geringschätzung zu vergessen, weiß nur sie selbst.



Selbst wenn Neve Campbell, Patrick Dempsey und Courteney Cox zurückkehren, steht das Team von Scream 7 vor einer beträchtlichen Herausforderung: Wer führt die Reihe in die Zukunft?