Superman Henry Cavill wollte eine der tragischsten Harry Potter-Figuren spielen – und wurde abgelehnt

Superman- und The Witcher-Star Henry Cavill musste lange auf seinen großen Durchbruch warten. Dabei war er bei Harry Potter ganz nah dran.

Bevor Henry Cavill 2013 zum ersten Mal den Mann aus Stahl spielte, war er lange auf der Schwelle zum Hollywood-Durchbruch – aber eben nur da. Die Liste von großen Rollen, die dem späteren Superman und Witcher entgingen, ist lang. Darunter: eine der tragischen Figuren im Harry Potter-Kanon.

Henry Cavill sprach für Harry Potter vor, aber Robert Pattinson bekam die tragische Rolle

Zum Start von Man of Steel wurde Henry Cavill in einem Interview mit Pete Travers bei ABC über seinen langen Weg zum Hollywood-Ruhm ausgefragt.

So war Cavill im Rennen für James Bond, bevor Daniel Craig die Rolle bekam, und er stand auf der Wunschliste von Autorin Stephenie Meyer für die Hauptfigur Edward Cullen in den Twilight-Filmen. Für letzteren wurde Henry Cavill nicht mal zum Vorsprechen eingeladen, bevor Robert Pattinson die Rolle kam, wie er im Interview erklärt. Bei Harry Potter und der Feuerkelch sah das anders aus. Cavill dazu:

Harry Potter, ja, das gab es wirklich. Ich habe für Cedric Diggory vorgesprochen. Robert [Pattinson] hat die Rolle bekommen [...].

Cedric Diggory ist der eigentliche Auserwählte für Hogwarts beim Trimagischen Turnier, bevor Harry per Manipulation dazustößt.

© Warner Bros. © STUDIOCANAL Robert Pattinson als Cedric Diggory (2005) und Henry Cavill in Tristan & Isolde (2006)

Der Hufflepuff-Schüler und Quidditch-Star ist der Liebling der Schule und alles in allem ein netter Kerl, was seine Ermordung durch den wieder auferstandenen Voldemort im Finale noch tragischer macht. Cedric wird als Unbeteiligter hingerichtet, als wäre sein Tod eine Nebensächlichkeit.

Bis zu Superman und The Witcher musste Henry Cavill noch eine ganze Weile warten

Robert Pattinson machte in dieser, seiner ersten großen Kinorolle, sofort Eindruck und trat bereits drei Jahre später in Twilight auf. Für Henry Cavill dauerte die Durststrecke weiter an. Ab 2007 spielte er in Die Tudors eine Nebenrolle, bevor er mit Krieg der Götter 2011 einen ersten großem Kino-Erfolg feierte und sich zwei Jahre später in den größten aller DC-Superhelden verwandelte.

Mittlerweile hat er in The Witcher seine eigene Netflix-Fantasy-Serie, trat gegen Tom Cruise in Mission: Impossible an und spielte sogar Sherlock Holmes. Dass Henry Cavill nochmal in einem Superman-Film auftritt, scheint aktuell aber unwahrscheinlich. Bei DC gehört die Zukunft eher The Batman – gespielt von Robert Pattinson.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

