Superman in The Batman? Lasst euch vom neuen DC-Bild nicht täuschen

Im Netz sind mehrere neue Set-Fotos von The Batman aufgetaucht. Eins davon zeigt einen Mann im Superman-Kostüm, doch so billig dürfte der Superheld wohl kaum kommenden DC-Film auftreten.

Wegen der Pandemie hat sich der Kinostart von The Batman immer weiter nach hinten verschoben. DC-Fans müssen sich jetzt noch mindestens bis März 2022 gedulden, bevor der Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle anläuft.

Einen guten Eindruck von Matt Reeves' Vision vermittelte dafür schon der erste Trailer zu The Batman, der Ende August anlässlich des DC FanDome veröffentlicht wurde. Zusätzlich landen in letzter Zeit wieder regelmäßig Set-Fotos von den momentanen Dreharbeiten im Netz, die zu Diskussionen einladen.

The Batman-Set-Foto zeigt Superman - als billiges Halloween-Kostüm

Besonders ein aktuelles Foto vom The Batman-Set, von dem unter anderem Comic Book berichtet hat, erhitzte im Netz in den letzten Tagen die Gemüter. Darauf zu sehen ist ein Mann im Superman-Kostüm. Der Schnappschuss versetzte einen Twitter-Nutzer, der die Aufnahme geteilt hat, sofort in überschwängliche Euphorie:



Alsoooo @SamMcTweets hat mir gerade dieses Bild geschickt. Uuuund das bedeutet zwei Dinge, 1. es ist zu 100% eine Halloween-Party. Und 2. existiert FUCKING SUPERMAN in Reeves' Universum !!!!!!

DC-Fans sollten aber nicht zu schnell in Begeisterung geraten. Der Mann auf dem Set-Foto von The Batman wirkt deutlich wie ein Statist, der womöglich als Teilnehmer einer Halloween-Veranstaltung auftritt. Zumindest würde sich der echte Superman, also Henry Cavill im DC-Universum, wohl kaum in so einen billigen Anzug schmeißen.

Es bleibt aber trotzdem die Frage, wie Superman als ikonischer Superheld in The Batman adressiert wird. Existiert er wirklich als reale Person in Matt Reeves' Universum, das wiederum unabhängig vom bisherigen DCEU mit Filmen wie Man of Steel oder Batman v Superman: Dawn of Justice entsteht?

Oder ist Superman hier genau wie in unserer Welt nur ein fiktiver Charakter, der den Menschen zum Beispiel als Halloween-Kostüm dient?

Andere Set-Fotos zu The Batman laden auch zu Spekulationen ein

Letzte Woche sind noch mehr Set-Fotos im Netz aufgetaucht, die verschiedene Stars bei den Dreharbeiten zeigen. Besonders Aufnahmen von Zoë Kravitz und John Turturro sorgten dabei für große Aufmerksamkeit:

Während Kravitz in The Batman die Rolle von Selina Kyle aka Catwoman spielt, verkörpert Turturro den Gangsterboss Carmine Falcone. Da beide Figuren auf den Set-Fotos Arm in Arm zu sehen sind, könnte das Bild laut Comic Book auf eine deutliche Verbindung zu den Batman-Comics hindeuten.

Eine der größten Theorien aus den Comics ist beispielsweise, dass Selena Kyle in Wahrheit die uneheliche Tochter von Carmine Falcone ist. Auch wenn hier verschiedene Versionen der Dynamik zwischen den beiden Charakteren existieren, könnte Matt Reeves' kommender DC-Film auf dieser Theorie aufbauen und ein spannendes Verhältnis zwischen den Figuren von Zoë Kravitz und John Turturro beleuchten.

Nachdem der Film schon zweimal wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde, soll The Batman am 3. März 2020 in den deutschen Kinos starten.

