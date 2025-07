Superman startet ein neues Superhelden-Universum: Alle 18 kommenden Filme und Serien des DCU im Überblick

Superman gibt im Kino den Startschuss für eine neue Superhelden-Welt. Hier findet ihr eine Übersicht, welche Filme und Serien aus dem DC Universe demnächst kmmen

Für die Welt der auf DC Comics basierenden Filme und Serien hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Unter der Leitung von James Gunn und Peter Safran baut DC Studios ein komplett neues erzählerisches Cinematic Universe auf. Am 10. Juli 2025 fiel mit Superman der Startschuss dafür im Kino.



Aber wie geht's im DC Universe (DCU) nach Superman weiter? Hier gibt's den Überblick über alle bekannten Starts und angekündigten Projekte für 2025, 2026 und darüber hinaus.



Nach Superman: Diese 7 Filme und Serien aus dem DCU starten 2025 und 2026

Ähnlich wie das Marvel Cinematic Universe wird auch das DCU in Phasen unterteilt, die hier Kapitel genannt werden. Das erste Kapitel trägt den Zusatz Gods & Monsters und startete offiziell bereits im Dezember mit der Animationsserie Creature Commandos. Streng genommen ist der Superman-Film also schon das zweite Projekt des neuen DCU.

Welche Filme und Serien alle im Rahmen der DC-Phase Chapter One: Gods and Monsters zu sehen sein werden, ist aktuell noch nicht vollständig bekannt. Für dieses und kommendes Jahr gibt aber schon einen konkreten Fahrplan:

Diese DC-Filme starten 2026

Supergirl - Kinostart: 25. Juni 2026

- Kinostart: 25. Juni 2026 Clayface - Kinostart: 10. September 2026

Diese DC-Serien starten 2025 und 2026

Peacemaker Staffel 2 - ab 21. August 2025 bei HBO Max

Staffel 2 - ab 21. August 2025 bei HBO Max Lanterns - ab Frühjahr 2026 bei HBO Max

- ab Frühjahr 2026 bei HBO Max Creature Commandos Staffel 2 - ab 2026 bei HBO Max

Staffel 2 - ab 2026 bei HBO Max Mister Miracle - Animationsserie vsl. ab 2026



- Animationsserie vsl. ab 2026 Blue Beetle - Animationsserie vsl. ab 2026



DC Universe ab 2027: Diese 11 Filme und Serien sind in Planung

Laut einem Bericht des Wall Street Journals streben Gunn und Safran an, in Zukunft pro Jahr zwei Live-Action-Filme, einen Animationsfilm und mehrere TV-Serien zu veröffentlichen. Ein Ziel soll dabei sein, bekannte DC-Superhelden nach und nach vorzustellen und schließlich in einem Justice League-Film zusammenzubringen. Angekündigt wurde dieser bislang noch nicht.

Der DC-Plan für das kommende Jahr ist bereits gut gefüllt. Darüber hinaus befinden sich zahlreiche angekündigte Projekte in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung, die wir ab 2027 zu sehen bekommen könnten:

Geplante DCU-Filme ab 2027:

Geplante DCU-Serien ab 2027:

Waller - in Entwicklung bei HBO Max, frühestens 2027

Booster Gold - in Entwicklung bei HBO Max, frühestens 2027

Paradise Lost - in Entwicklung bei HBO Max, frühestens 2027

Darüber hinaus entwickelt DC Studios auch Projekte, die nicht zum Kanon des DCU gehören und unter dem Label Elseworlds veröffentlicht werden – zum Beispiel The Batman 2 mit Robert Pattinson sowie die Animationsserien My Adventures With Green Lantern und Starfire.

Bei DC Studios sind unzählige weitere Filme für die nächsten Jahre in Planung und in der Entwicklung, die allerdings noch nicht offiziell angekündigt wurden. Sobald weitere Filme und Serien für die DC-Zukunft vorgestellt werden, erfahrt ihr es hier auf Moviepilot.