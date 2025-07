Nach Superman soll ein neuer Justice League-Film kommen: So sieht jetzt der Plan dafür aus

Das neue DC-Kinouniversum soll Warner Bros. retten und im Idealfall ähnlich erfolgreich wie Marvels Cinematic Universe werden. Das ist der Plan dafür.

Superman bildet – mal wieder – den Neubeginn eines DC-Universums. Dieses Mal soll aber alles kohärent werden und aus einem Guss sein. Die Zügel hält dabei der Regisseur und Produzent James Gunn in der Hand. Er soll nicht weniger als Warner Bros. dabei helfen, die DC-Marke endlich zu wahrer Größe zu führen. Dafür soll es auch einen neuen großen Justice League-Team-Blockbuster geben.

Justice League und noch viel mehr geplant: So soll es mit dem DC-Universum endlich klappen

Seit gestern läuft Superman in den Kinos und die Erwartungen an den Film könnten kaum höher sein. Der Startschuss des neuen DC-Kinouniversums gilt als Gradmesser, ob der Plan funktionieren kann. Immerhin haben wir es mit dem bekanntesten und ältesten Superhelden überhaupt zu tun.

Wenn alles glatt läuft, wollen die Verantwortlichen hinter der neu gestarteten, umfassenden DC-Marke pro Jahr zwei Live Action-Filme veröffentlichen. Dazu gesellen sich laut dem Wall Street Journal noch ein animierter Film pro Jahr und mehrere TV-Serien. Diese sollen in den USA dann in erster Linie auf HBO Max ausgestrahlt werden.

Der vorläufige Plan lautet laut dem WSJ außerdem, sämtliche bekannten Charaktere aus dem DC-Universum wieder neu einzuführen und letztlich in einem neuen Justice League-Film zusammenzuführen. Wir können uns also wohl schon mal darauf gefasst machen, dass wir demnächst einen neuen Batman-, einen neuen Wonder Woman-Film und viele andere zu Gesicht bekommen.

Insgesamt dürfte sich dieser Plan über einen Zeitraum von sechs Jahren erstrecken. Zumindest hat das das neue DCU-Mastermind James Gunn vor gar nicht allzu langer Zeit selbst so zu Protokoll gegeben. Die ersten DCU-Filme, die wir innerhalb der nächsten Jahre sehen werden, stehen ebenfalls schon fest:

Außerdem zählt auch noch die Creature Commandos-Animationsserie zum neuen DCU, in der wir bereits einen ersten Blick auf Batman als Teil des übergreifenden neuen DC-Universums erhaschen konnten.

Wie geht es nach dem neuen Superman-Film weiter?

Nach Superman ist vor Supergirl. Im Finale des neuen Superman-Streifens taucht die Cousine des Heldens bereits auf, die schon nächstes Jahr ihren Solo-Film bekommen soll. Der dreht sich dann voll und ganz um Supermans Cousine Kara Zor-El aka Supergirl und startet offiziell am 25. Juni 2026 in den deutschen Kinos. Zumindest, wenn nichts dazwischen kommt.