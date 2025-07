Superman übertrifft alle Erwartungen: Das hat seit 84 Jahren kein Vorgänger geschafft

James Gunns Superman setzt sich an die Spitze der Kinocharts und schreibt DC-Geschichte. Kein anderer Film um den Mann aus Stahl konnte zum Start so gute Zahlen schreiben.

Ganz Hollywood hat gespannt auf den Kinostart von Superman geblickt. Immerhin soll der Film ein ganzes Cinematic Universe starten, das uns (mindestens) eine Dekade lang auf der großen Leinwand begleitet. Gerade in Zeiten, in denen der Superhelden-Film an den Kinokassen schwächelt, sorgt ein solches Unterfangen für Aufsehen. Die ersten Zahlen zum Superman-Start stimmen jedoch zuversichtlich.

Um Superheldenmüdigkeit muss sich Regisseur und Drehbuchautor James Gunn, der zusammen mit Produzent Peter Safran ebenfalls der Architekt des neuen DC-Universums ist, vorerst keine Gedanken machen. Sein Superman ist erfolgreich in den Kinos gestartet – tatsächlich sogar so erfolgreich wie kein anderer Superman-Film zuvor. Selbst der bisherige Rekordhalter, Man of Steel, muss sich geschlagen geben.

James Gunns Superman-Reboot übertrifft Man of Steel an den Kinokassen und bricht DC-Rekord

Laut Variety kann Superman nach seinem ersten Wochenende ein weltweites Einspielergebnis von 217 Millionen US-Dollar sein Eigen nennen. 122 Millionen US-Dollar kommen aus den USA, 95 Millionen US-Dollar aus den internationalen Märkten. Beides sind Rekordzahlen: Man of Steel holte damals 117 Millionen US-Dollar in den USA und 72 Millionen US-Dollar international, wie Box Office Mojo zusammenfasst.

Die Prognosen waren sich uneinig, wie Gunns Reboot abschneiden wird. Der Hollywood Reporter prognostizierte zuletzt 115 bis 120 Millionen US-Dollar in den USA. Davor schwankte der Wert zwischen 100 und 130 Millionen US-Dollar. Schlussendlich legte der neue Film den besten Start eines Solo-Superman-Films hin. Das erste Mal war Superman 1941 in Form eines Technicolor-Kurzfilms 1941 im Kino zu sehen.

Zum durchschlagenden Erfolg hat der 225 Millionen US-Dollar teure Superman aber noch einen weiten Weg vor sich. Bei einem Blockbuster dieser Größenordnung wird in der Regel das Zwei- bis Dreifache seines Budgets als Einspielergebnis erwartet. Superman muss zudem eine stabile Grundlage für ein gesamtes Film- und Serien-Universum schaffen. Die nächsten Wochen könnten also noch einmal sehr spannend werden.

Die Marvel-Konkurrenz klopft schon an der Tür: Bald werden die Fantastic Four Superman gefährlich

Kann Superman einen langen Atem an den Kinokassen beweisen oder brechen die Zahlen schon am zweiten Wochenende zusammen? Bisher hat der Film zumindest gute Kritiken und die Mundpropaganda des Publikums auf seiner Seite. Die Konkurrenz steht allerdings schon in den Startlöchern: Marvels Fantastic Four-Reboot, das am 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos startet, könnte Superman sehr gefährlich werden.