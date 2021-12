Henry Cavill im Interview: The Witcher-Star ist lieber Fantasy-Nerd als Superman

In Staffel 2 des Netflix-Hits The Witcher spielt Henry Cavill erneut die Hauptrolle des Hexers Geralt von Riva. Doch was kommt danach: James Bond? Mass Effect? Superman? Wir haben nachgefragt.

Presse-Junkets sind das Interview-Äquivalent zu betrunkenem Speed-Dating, kurz bevor der Club zumacht: Der oder die Journalist:in versucht unter Zeitdruck so etwas wie menschliche Nähe herzustellen, um aus der Person vor sich eine besondere Aussage herauszulocken. Der Star will einfach nur, dass es endlich vorbei ist.

Leute wie Henry Cavill sind natürlich zu professionell, um sich das anmerken zu lassen. Geduldig sitzt er vor einem Set-up aus Kamera und Laptop. Alle 10 Minuten ein neues Gesicht, das in aufgehübschtem Schulenglisch nervös Fragen stellt. Staffel 2 des Fantasy-Erfolgs The Witcher steht in den Startlöchern, ab dem 17. Dezember 2021 sind alle 8 neuen Folgen bei Netflix verfügbar. Es ist eine der letzten großen Serien des Jahres und Henry Cavill spielt die Hauptrolle: den Hexer Geralt von Riva.

Dass sich Medienvertreter:innen um Gesprächsmöglichkeiten mit dem Briten kloppen, hat aber noch andere Gründe: Er verkörpert Sherlock Holmes im Netflix-Film Enola Holmes, ist unter Umständen an der Serienadaption von Mass Effect beteiligt, und: Henry Cavill könnte der nächste James Bond werden.

Henry Cavill liest lieber Fantasy-Bücher als Superman-Comics

Als omnipotenter Held hat Henry Cavill bereits vor Jahren Erfahrung gesammelt. Für Zack Snyder schlüpfte er in Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice und Justice League in das ikonische Kostüm von Superman. Eine wegweisende Rolle für den Schauspieler, die er gerne weiterführen würde.

Zuletzt war Henry Cavill als Superman in Zack Snyders Justice League zu sehen

Zack Snyder's Justice League - Trailer 3 (English) HD

Trotzdem hat sich Cavill schon als Kind Fantasy-Erzählungen á la The Witcher näher gefühlt als Superheld:innen-Comics von Marvel und DC. Henry Cavill mag zwar den Körperbau einer Action-Figur besitzen, im Herzen ist er aber mehr sentimentaler Nerd als muskelbepackter Adrenalin-Junkie.

"Ich lese Fantasy-Bücher, seitdem ich klein bin. Und bevor ich selbst lesen konnte, hat mein Vater sie mir vorgelesen. Ich habe also eine sehr intensive Bindung zu dieser Art von Fantasy", sagt Cavill. "Ich habe es immer geliebt, diese Bücher zu lesen – und tue es immer noch. Nicht, weil es zu meiner Arbeit gehört, sondern weil ich in meiner Freizeit Lust darauf habe."

In Staffel 2 vom Netflix-Hit The Witcher ändert sich einiges – zum Glück

© Netflix/Jay Maidment Neben Geralt und Ciri glücklicherweise auch in Staffel 2 dabei: Plötze, das Pferd

Weil Henry Cavill sich seinem Charakter Geralt durch die Buchvorlage so nah fühlt, freut er sich, in Staffel 2 von The Witcher deutlich mehr Tiefe zeigen zu dürfen. "Ich wollte sichergehen, dass Geralt nicht nur als die einsilbige, schlechtgelaunte Schneemann-Version seiner selbst aus Staffel 1 wahrgenommen wird", sagt Cavill. Statt seinem grummeligen "Hmm", das zum Meme wurde, gewährt der weißhaarige Hexer in den neuen Folgen mehr Einblick in sein Innenleben, macht witzige Anmerkungen, manchmal lächelt er sogar.

In der ersten Staffel war The Witcher vor allem damit beschäftigt, Charaktere und Welt zu etablieren, die langjährige Witcher-Fans bereits aus der Buchreihe des polnischen Autors Andrzej Sapkowski und den erfolgreichen Videospieladaptionen kennen. In Staffel 2 kann die Netflix-Serie endlich eine zusammenhängende Geschichte erzählen – und macht dabei richtig viel Spaß. In Zeiten einer scheinbar endlosen Pandemie wirkt der Kampf gegen Monster beinahe entspannend.

"Ich bin immer etwas vorsichtig damit, [Fantasy] als Eskapismus zu bezeichnen, auch wenn ich das in der Vergangenheit schon öfter getan habe", sagt Henry Cavill. "Aber ich glaube, es ist eine wundervolle Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Wir können die Untiefen menschlicher Eigenheiten, menschlichen Verhaltens besser erforschen, weil uns die Realität keine Grenzen setzt."

Egal ob The Witcher oder Mass Effect: Henry Cavill schämt sich nicht dafür, ein begeisterter Nerd zu sein

Auf YouTube gibt es Videos, in denen Henry Cavill als Beispiel dafür angeführt wird, dass man auch als "Nerd" attraktiv sein könne. (Was sicherlich hilft: Auszusehen wie der aussichtsreichste James Bond-Anwärter, während man seinen Gaming-PC bei Instagram zusammenbaut. Sollte Cavill also tatsächlich der nächste 007 werden, wäre er der bisher nerdigste Agent im Geheimdienst ihrer Majestät.)

© Netflix/Jay Maidment Henry Cavill kann Action-Szenen – nicht nur in The Witcher

Der Brite interessiert sich aber nicht nur für Fantasy, Tabletop-Spiele und Gaming, um von der The Witcher-Fanbase akzeptiert zu werden. Er meint das ernst. "Ich spiele Videospiele, seitdem ich sehr, sehr jung bin. Sie sind ein Teil von dem, was ich bin, ein Teil meines Lebens", sagt Cavill. "Wenn ich mich nicht mehr mit dem Job oder dem generellen Stress meines Lebens auseinandersetzen will, spiele ich."

Im Februar 2021 sorgte Henry Cavill mit einem Instagram-Post für Aufregung. Das Foto zeigte den Schauspieler am Set von The Witcher, offensichtlich vertieft in eine Art Skript, dass er als mögliches "geheimes Projekt" anteaste. Schnell stellte sich heraus: Auf den Seiten befanden sich Ausschnitte des Wikipedia-Eintrags zu Mass Effect 3 – einer sehr erfolgreichen Videospielreihe. Damals war größtenteils unklar, warum Cavill sich durch den Wikipedia-Eintrag eines Computerspiels lesen sollte. Mittlerweile verdichten sich die Hinweise darauf, dass Amazon plant, das Sci-Fi-Epos als Serie zu adaptieren.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt.

"Ich glaube, dass [eine Adaption von] Mass Effect sehr interessant wäre", sagt Cavill, als ich ihn darauf anspreche. "Es kommt aber darauf an, in welche Richtung das Studio damit gehen will. Wenn sie Interesse an mir haben, wäre auch ich sehr interessiert an einem Gespräch." Wird Henry Cavill also der nächste Commander Shepard? Ein Nein klingt anders. Ein Ja bekommt man von Profis wie Cavill bei Interviews wie diesem zu einem noch nicht offiziell angekündigten Projekt sowieso nicht.

Henry Cavill wünscht sich Spiele wie The Elder Scrolls als Realverfilmung

Es gibt noch andere Serien- oder Filmadaptionen von Videospielen, die sich Henry Cavill gut vorstellen kann. Netflix hatte zuletzt mit dem Überraschungshit Arcane bewiesen, dass man sogar aus E-Sport-Titeln wie League of Legends Geschichten machen kann, die selbst beim weniger videospielaffinen Publikum gut ankommen.

"Die Elder Scrolls-Spiele würden richtig gute Realverfilmungen abgeben", sagt Cavill. Ich frage mich, ob er ebenfalls Stunden in Zeitlupengeschwindigkeit durch Wälder in Skyrim geschlichen ist, weil seine Figur zu viele Items eingesammelt hatte. Das wäre eine von diesen witzigen Anekdoten, die Hollywood-Stars menschlicher, nahbarer machen. Aber für so etwas ist in 10 Minuten Gespräch keine Zeit. Also höre ich weiter zu.

Mit der League of Legends-Serie Arcane landete Netflix einen Überraschungshit

Arcane - S01 Trailer (Deutsch) HD

Total War: Warhammer ist ebenfalls auf Henry Cavills Adaptionsliste. Ein dystopisches Strategiespiel, das er aktuell am meisten zockt. Und auch für World of Warcraft sieht er nach dem ersten Kinofilm noch Potenzial. "Generell bei vielen der Blizzard-Titel", sagt der Schauspieler und bezieht sich damit auf das Entwicklerstudio Activision Blizzard , das aktuell mehr durch skandalöse Arbeitsbedingungen als ihre Games in den Medien ist.

Die PR-Person merkt im Chatfenster an, dass unsere Zeit gleich abgelaufen ist. 10 Minuten mögen sich bei aufgezwungenem Smalltalk unerträglich lange anfühlen, in einer Interview-Situation sind sie nichts. Und ausgerechnet jetzt sagt Henry Cavill etwas, wozu ich gleich mehrere Nachfragen hätte. "Es gibt da gerade sehr viele Möglichkeiten", meint er in Bezug auf mögliche Videospieladaptionen, "aber ich würde da jetzt nichts Spezielles nennen wollen, weil das vielleicht nicht der nächste Titel wird, der mit mir rauskommt."

Henry Cavill weiß ganz genau, was er Fans und Presse verrät – und was nicht

© Netflix/Jay Maidment Yennefer von Vengerberg (links) spielt auch in Staffel 2 von The Witcher eine wichtige Rolle

Moment! Also gibt es geplante Videospieladaptionen mit Henry Cavill, er weiß eben nur noch nicht, welche als erstes erscheint? Oder hat er Angst, dass zu konkrete Aussagen von ihm falsch ausgelegt werden könnten und er in den kommenden Wochen dementieren muss, gerade an einem diesbezüglichen Projekt zu arbeiten?

Ich werde es nicht erfahren. Zum einen weiß Henry Cavill ganz genau, was Journalist:innen und Fans bei solchen Presseterminen von ihm hören wollen – und wie er seinem Gegenüber nur das gibt, was in den PR-Plan passt und ungefährlich ist. Zum anderen ist meine Zeit abgelaufen. Ich muss mich sowieso verabschieden.

Henry Cavill sagt, dass es ihm eine Freude war, mit mir zu sprechen, was wahrscheinlich nicht stimmt, aber sehr nett klingt. Auch das gehört zur klassischen Interviewsituation, zum klassischen PR-Gesprächsverlauf: Den Journalist:innen am Schluss ein gutes Gefühl geben, damit sie nicht ganz so traurig darüber sind, dass sie nach 10 Minuten Gespräch mit den gleichen Zitaten rausgehen wie alle anderen Medien.



Hmm, denke ich mir, und fühle mich wie das Geralt-Meme aus The Witcher Staffel 1. Dann wird der Bildschirm schwarz.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

