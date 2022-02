Superman- und The Witcher-Star Henry Cavill ist einer der größten Hollywood-Nerds: Neues Video beweist es wieder

Bei öffentlichen Auftritten schraubt Superman- und The Witcher-Star Henry Cavill Gaming-PCs zusammen oder schwärmt von Videospielen. Ein neuer Clip zeigt ihn wieder als sympathischsten Hollywood-Nerd.

Nur wenige Hollywood-Stars leben ihre nerdige Seite so aus wie Henry Cavill. Der Superman- und The Witcher-Darsteller könnte mühelos der neue James Bond sein, schwärmt aber zum Beispiel in unserem Interview lieber von Fantasy- und Sci-Fi-Videospielen wie Mass Effect, Elder Scrolls und Warhammer.

Posts wie der auf seinem Instagram-Account , in dem er stolz einen selbst zusammengebauten Gaming-PC präsentiert, haben Cavill schon zu einem der sympathischsten Hollywood-Nerds gemacht. Jetzt ist wieder ein neues Video aufgetaucht, in dem der Star seine Warhammer-Leidenschaft mit ansteckender Freude auslebt.

The Witcher-Star Henry Cavill blüht im Warhammer-Museum auf wie ein glückliches Kind

Wie Collider berichtet, hat sich Warhammer-Fan Henry Cavill vor kurzem einen Traum erfüllt und die Warhammer World in Nottingham besucht. In dem großen Zentrum befindet sich auch ein Museum, in dem sich viele Requisiten aus dem Warhammer-Universum besichtigen lassen.

Auf seinem Instagram-Account hat Cavill auch ein Video seines Besuchs geteilt, in dem der Schauspielstar wie ein glückliches Kind im Spielzeugladen wirkt:

Die nerdige Leidenschaft von Cavill für die Warhammer-Reihe wirkt auch wieder wie ein neues Bewerbungsschreiben für eine mögliche Adaption des Stoffs. In der Vergangenheit hat sich der Star bereits selbst für die Rolle in der The Witcher-Serie ins Gespräch gebracht und großes Interesse gegenüber einer Mass Effect-Serie geäußert.

Vielleicht ist die nächste Ankündigung der Adaption einer großen Spielereihe mit Henry Cavill in der Hauptrolle nur noch eine Frage der Zeit...

