Amazons größte Science-Fiction-Serie: Henry Cavill bewirbt sich jetzt schon

Mit einer Mass Effect-Serie will Amazon das Sci-Fi-Genre erobern. The Witcher-Star Henry Cavill bringt sich direkt selbst für eine Rolle ins Gespräch.

Wenn sich Henry Cavill selbst für Rollen ins Gespräch bringt, könnte seine Besetzung nur eine Frage der Zeit sein. So lief es zumindest schon bei The Witcher ab. Noch bevor Netflix das Casting für die Serie verkündete, sprach Cavill 2017 erstmals darüber, dass er als leidenschaftlicher Gamer großer Fan der Spiele sei und sich eine Adaption wünsche.

Wie aus einem Vulture-Artikel hervorgeht, blieb der Schauspieler so hartnäckig, dass er sich schließlich gegen über 200 Konkurrenten in der Hauptrolle als Geralt durchsetzte. Jetzt gibt es neue Aussagen des Stars, mit denen er sich schon wieder selbst für eine Rolle ins Gespräch bringt – diesmal für Amazons ambitioniertes Sci-Fi-Projekt Mass Effect.

Henry Cavill ist jetzt schon stark an Amazons Mass Effect-Serie interessiert

Wir haben bereits darüber berichtet, dass sich Amazon gerade in Verhandlungen um die Rechte an der erfolgreichen Videospielreihe Mass Effect befindet. In einer Sci-Fi-Serie zu der Marke schlummert definitiv das Potenzial eines neuen Star Wars oder Star Treks. Das sieht offenbar auch Henry Cavill so, der sich in einem Interview mit GamesRadar+ als großer Mass Effect-Fan erklärt hat:

[Die Mass-Effect-Trilogie]? Ja. Habe ich geliebt. Geniale Spiele. Die würden eine so großartige Reihe von Filmen oder Serien abgeben.

Schaut hier noch den Trailer zur animierten Mass Effect-Serie von 2012:

Mass Effect: Paragon Lost - Trailer (English) HD

Auch wir haben Cavill vor kurzem zur 2. Staffel The Witcher interviewen dürfen, wo sich der Star selbst für Gespräche über eine Sci-Fi-Adaption von Mass Effect ins Gespräch brachte:

Ich glaube, dass [eine Adaption von] Mass Effect sehr interessant wäre. Es kommt aber darauf an, in welche Richtung das Studio damit gehen will. Wenn sie Interesse an mir haben, wäre auch ich sehr interessiert an einem Gespräch.

Bis jetzt ist der Amazon-Deal für Mass Effect noch nicht abgeschlossen. Nachdem der Konzern mit der kommenden Herr der Ringe-Serie schon sein eigenes Games of Thrones an den Start bringen will, ist es nur logisch, dass Mass Effect für Amazons nächsten Kracher im Sci-Fi-Genre sorgen soll. Mit Henry Cavill wäre der passende Star an Bord, um einer geplanten Adaption zusätzlichen Hype zu bescheren.

Würdet ihr euch über Henry Cavill als Star in einer Mass Effect-Serie freuen?