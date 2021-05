Supernatural-Star ist für The Boys Staffel 3 kaum wiederzuerkennen: Allein der Bart ist ein eigener Superheld

Supernatural-Star Jensen Ackles wird für die 3. Staffel The Boys vom Schönling zum verwilderten Brutalo-Superheld. Ein neues Bild zeigt ihn stark verändert und wir können nur staunend auf seinen Bart schauen.

Die Dreharbeiten zur 3. Staffel der derben Superhelden-Serie The Boys laufen und Amazon hat vorsorglich dreimal so viel Kunstblut wie für Staffel 2 bestellt. Das brutale Kopfkino dazu muss aber erstmal pausieren, denn zurzeit ist es vor allem ein mächtiger Bart, der uns in Verbindung mit The Boys nicht mehr loslässt.

Nach 15 Staffeln Supernatural wird Dean-Darsteller Jensen Ackles in The Boys Staffel 3 die Rolle die Rolle der neuen Figur Soldier Boy übernehmen. Dafür lässt der Star sein Sunnyboy-Image aus der Mystery-Serie anscheinend hinter sich und verwandelt sich in einen schrägen Hinterwäldler-Brutalo. Vielleicht stiehlt sein Bart am Ende so mancher Hauptfigur die Show.

Nach Supernatural ist Jensen Ackles kaum wiederzuerkennen für The Boys

Alles fing Mitte April an, als sich Ackles auf Instagram aus dem Corona-Lockdown mit einem beeindruckenden Bart meldete:

Zusammen mit seinem genervten Gesichtsausdruck wirkte der Supernatural-Schönling hier schon mehr wie ein wütender Redneck aus einem Horrorfilm, der seinen Opfern im Wald auflauert. Vor einigen Tagen zeigte sich der Schauspieler nochmal auf Instagram und versteckte den wuchtigen Wildwuchs hinter einer Maske:

Spätestens jetzt ist aber klar, dass der Bart von Jensen Ackles nicht einfach nur aus Pandemie-Frust gewachsen ist. Auf einem aktuellen Instagram-Bild zeigt sich der Star am Set der 3. Staffel The Boys vor einem Zettel mit seinem Figurennamen Soldier Boy. Auch wenn die Haare im Gesicht etwas in Form rasiert wurden, bleibt der Vollbart zusammen mit Ackles' brav gelegten, längeren Haaren eine Augenweide:

Zur Erinnerung: So sah Jensen Ackles in seiner Supernatural-Zeit in den letzten 10-15 Jahren meistens aus:

Jensen Ackles' The Boys-Bart fasziniert auch durch die Hintergründe der Comicfigur

Durch die Comic-Vorlage zu The Boys könnt ihr euch Ackles' Soldier Boy als eine Art Captain America-Verschnitt vorstellen. Er soll lange zurückliegende Verbindungen zu bekannten Figuren aus der Serie haben und noch düsterere Elemente in die Handlung bringen.

Mehr dazu lesen: Hawkeye lehnte er ab: Jensen Ackles wird dreckiger Captain America in The Boys

Interessant ist aber auch, dass die Comic-Variante von Soldier Boy gar keinen Bart trägt:

© DC Comics Soldier Boy im The Boys-Comic

Dadurch wird die eindrucksvolle Gesichtsbehaarung von Jensen Ackles nur noch faszinierender. Was wird der Bart in The Boys Staffel 3 bedeuten? Schon jetzt wirkt er wie ein eigener Superheld, der eine ganze Serie alleine füllen könnte.

Was passiert in The Boys Staffel 3?

The Boys ist die beste, laufende Superheldenserie. Im Movepilot-Podcast Streamgestöber erklären wir euch, warum und wie Staffel 3 den Exzess noch toppen kann:

Wir prüfen, was The Boys so einzigartig macht, warum es noch spannender ist alles Marvel's Daredevil, WandaVision & Co. und warum es in Staffel 3 sogar noch verrückter werden wird.



