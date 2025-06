Susanne Daubner enthüllt Tagesschau-Geheimnis: Das ist in der Sendung nicht zu sehen

Susanne Daubner ist mittlerweile eine Ikone der Tagesschau. Besonders beliebt ist das Vorlesen der Jugendwörter des Jahres. Jetzt enthüllt sie ein Geheimnis der Tagesschau.

Die Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner ist in den sozialen Medien sehr beliebt. Vor allem ihre trockene Art des Sprechens und ihre authentische Art sorgten für viel positive Anerkennung – auch aus dem jüngeren Publikum. Dabei ist sie sich auch nicht zu schade, auf Kommentare aus dem Netz einzugehen. Diesmal klärt sie ein Detail aus der Tagesschau auf, das ein Nutzer falsch angenommen hat.



Zuschauer soll Smartphone in der Tagesschau gesehen haben: Daubner antwortet

So machte ein Zuschauer der Tagesschau ein Video und unterstellte Susanne Daubner, ihr Handy aufzuladen. "Ich bin mir quasi sicher: Susanne Daubner lädt da ganz lässig ihr iPhone hinterm Tagesschau-Tresen", so der Zuschauer trocken. Tatsächlich sieht es von dem Winkel aus wie ein Smartphone, das aufgeladen wird.



Doch in einem TikTok meldet sich Susanne Daubner zu Wort und klärt auf. Denn tatsächlich liegt der Zuschauer falsch und Daubner lädt dort ihr Handy nicht auf. Das, was der Zuschauer fälschlicherweise als Handy identifiziert hat, ist etwas ganz anderes. "Das ist tatsächlich das Pedal, mit dem ich den Teleprompter bediene – in kurzen Nachrichtensendungen", so die Tagesschau-Sprecherin.



Susanne Daubner klärt auf: Was in der Tagesschau eigentlich nicht zu sehen ist

Susanne Daubner ergänzte, dass für die längeren Nachrichten dann doch die Regie für den Teleprompter verantwortlich sei. So gab Daubner einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Tagesschau. Sie zeigte aber auch, wo sie ihr Handy hinlegen würde, wenn sie es denn mal zur Moderation mitnehmen würde (was sie anscheinend nur selten macht). Dafür öffnete sie eine Schublade hinter dem Tresen. Hier könnt ihr den Clip in voller Länge anschauen:

Tatsächlich war Daubner nicht die Einzige, die einen Einblick hinter die Kulissen der Tagesschau gewährte. Jens Riewa zeigte kürzlich, wie sein Tagesablauf als Fernsehsprecher ist, und verriet versehentlich, dass er Teil des nächsten Gefragt – Gejagt-Promi-Specials sein wird.



Die Tagesschau: Wann und wie oft sie läuft

Die Tagesschau läuft mehrmals täglich im Ersten. So läuft zum Beispiel eine Ausgabe immer um 20:00 Uhr in der ARD. Die Tagesschau gibt es aber auch in allen möglichen Variationen in der ARD-Mediathek oder den sozialen Medien zu sehen.