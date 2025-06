Die ultimative Fernsehparodie: Das wurde aus Switch reloaded

Switch Reloaded war seiner Zeit eine beliebte Parodie von etablierten TV-Formaten und Persönlichkeiten. Doch 2012 war plötzlich Schluss mit dem Erfolgsformat. Was wurde aus der Show?

Wenn Michael Kessler Christoph Maria Herbst imitiert oder Max Giermann sich als Christian Rach ausgibt, weiß man, dass man gerade bei Switch reloaded gelandet ist. Die TV-Parodie flimmerte fünf Jahre über die deutschen Fernseher und begeisterte Millionen von Zuschauer:innen. Obwohl die Show heutzutage nicht mehr läuft, gibt es einen ähnlichen Ableger.



Switch reloaded hatte einen ähnlichen Vorläufer

Switch reloaded war nicht der erste Ableger der TV-Show. Wie der Name anmutet, gab es schon einen Vorgänger, der Switch – TV gnadenlos parodiert hieß. Die Show startete 1997 und Comedy-Urgestein Bernhard Hoëcker war schon von Anfang an mit dabei. Michael Kessler stieß in den späteren Staffeln dazu.



Die Show parodierte vorrangig Shows aus den 90er Jahren. Andreas Türck, Arabella Kiesbauer oder Marcel Reich-Ranicki wurden dabei nicht verschont. Dabei wurde schon damals in schneller Geschwindigkeit das "Zappen" imitiert und von Sketch zu Sketch gesprungen.



Hier ein Beispiel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Originalshow gab es aber noch die Rubrik "Fakten, Fakten, Fakten", in der die Comedians zusammen Gesellschaftsspiele spielten. Dort entstand übrigens der berühmte Running-Gag "Hoëcker, Sie sind raus!". Denn der Comedian musste durch seine absichtlich falschen Antworten immer ausscheiden.



Weitere TV-News:

Mit Switch reloaded kam dann der Durchbruch

Das ursprüngliche Switch lief nur bis 2000, bis es 2007 mit Switch reloaded zurückkam. Dabei war der Ablauf der Show relativ gleich, doch die Rezeption im Vergleich zum Original war enorm. Switch reloaded gewann den Deutschen Fernsehpreis sowie einen Grimme-Preis.



Bei Switch reloaded wurden vor allem die parodierten Promis auf ihre Parodie aufmerksam. So trat Max Giermann bei TV total auf und parodierte dort Stefan Raab. Auch Michael Kesslers Parodie von Günther Jauch wurde in einer Jubiläumsshow von Wer wird Millionär? gezeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Binge Reloaded kam die Neuauflage

2012 war es aus mit Switch reloaded und es wurde sehr lange ruhig um die Show. 2020 wurde das Konzept aber für Amazon Prime mit Binge Reloaded erneut aufgegriffen. Dabei wurde der Fokus vom Fernsehen auf das Phänomen des Binge-Watchings verlagert. Mittlerweile gibt es zwei Staffeln der Show.



Michael Kessler war wieder mit dabei, aber er wurde auch von Promis wie Tom Gerhardt oder Eko Fresh unterstützt. Als parodierte Serien waren zum Beispiel 4 Blocks oder The Witcher mit dabei. Auch TV-Shows wurden wieder parodiert, wie zum Beispiel Bares für Rares, Wer stiehlt mir die Show?, das Dschungelcamp oder das ZDF Magazin Royale. An den Erfolg seiner Vorgänger konnte die Show aber nicht anknüpfen.