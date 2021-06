Sweet Tooth Staffel 2: Nach dem Ende des Netflix-Hits wissen wir schon viel über die Fortsetzung

Wann kommt die zweite Staffel von Sweet Tooth? Das post-apokalyptische Fantasy-Abenteuer von Netflix quält uns nach 8 Folgen mit einem offenen Ende. Was erwartet Gus und Co. als nächstes in Staffel 2?

In der neuen Netflix-Serie Sweet Tooth begibt sich der kleine Mensch-Reh-Hybrid Gus auf eine aufregende Reise quer durch die von einem rätselhaften Virus ins Chaos gestürzte Welt, um seine Mutter zu finden. Das märchenhafte Netflix-Abenteuer mit süßen Tierkindern und düsteren Zukunftsvisionen fand in kurzer Zeit viele Fans.

Aber Gus' Reise ist noch lange nicht zu Ende und eine Reihe fieser Cliffhanger am Ende machen das Warten auf die zweite Staffel schon jetzt zur Qual. Aber wird es eine Fortsetzung geben? Wir haben euch alle Infos zu Verlängerung, Start und Handlung von Sweet Tooth Staffel 2 auf Netflix zusammengetragen.

Verlängerung: Wurde eine 2. Staffel von Sweet Tooth bestellt?

Schaut hier nochmal den Trailer zu Netflix' Sweet Tooth

Sweet Tooth - Trailer (Deutsch) HD

Offiziell wurde eine 2. Staffel von Sweet Tooth. Bis zur Verkündung weiterer Folgen wird Netflix erst die Entwicklung der Abrufzahlen in den ersten Wochen nach Start abwarten. In der Regel wartet Netflix die ersten 4 bis 5 Wochen ab.





Sweet Tooth-Nachschub: Wann startet Staffel 2 bei Netflix?

Sollte Netflix die apokalyptische Fantasy-Serie zeitnah um eine 2. Staffel verlängern, müssen sich Fans auf eine längere Wartezeit einstellen. Die Serie ist aufwendig gedreht und zieht aufgrund der vielen Spezialeffekte eine längere Postproduktion nach sich. Somit wird Staffel 2 frühestens in der 2. Jahreshälfte 2022 bei Netflix starten.

Das verrät die Comic-Vorlage über die Handlung von Sweet Tooth Staffel 2

Das Ende der 1. Staffel Sweet Tooth hinterließ uns mit einigen niederschlagenden Enthüllungen und überraschenden Entwicklungen. Diese legen den Grundstein für eine aufregende 2. Staffel.

Ende von Sweet Tooth Staffel 1: Die größten Enthüllungen und Wendungen

Gus wurde von General Abbott und der Last Men Army entführt.

Er ist nun Gefangener im Zoo mit all den anderen Hybrid-Kindern.

Bear ist die Schwester des Hybriden-Mädchens Wendy.

Jepperd wurde angeschossen und von Aimee gerettet.

Birdie lebt noch und forscht in Alaska nach einem Heilmittel für H5G9.

Sweet Tooth basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Jeff Lemire. Obwohl sich die Verfilmung stark von der Vorlage unterscheidet und weniger düster geraten ist, bleiben die großen Meilensteine von Gus' Reise erhalten. Der Comic gibt uns also einige Hinweise, was uns in Staffel 2 erwartet.

© Netflix Sweet Tooth

Auch im Comic landet Gus in der Gefangenschaft von General Abbott, der in einer wissenschaftlichen Einrichtung Dr. Singh an Hybrid-Kindern herumexperimentieren lässt. In der Serie dient der Zoo als Basis von Abbott uns seiner Last Men Army und wird zum Hauptschauplatz der 2. Staffel.

Sweet Tooth und mehr: Das große Netflix-Angebot an Serien 2021

Während Gus hier all die anderen Hybrid-Kinder kennenlernt, werden Jepperd und Aimee in Staffel 2 versuchen diese zu befreien. Mit Blick auf den Comic wird auch Dr. Singhs Dilemma noch eine tragende Rolle spielen. Soll er den Hybriden helfen oder weiterhin Kinder abschlachten (wie zuletzt den putzigen Chameleon-Jungen), um das Leben seiner Frau zu verlängern?

Eine weitere Frage, die Staffel 1 offen lässt: Was geschah mit Jepperds Frau und Kind? Wir wissen, dass Tommy Jepperds Familie vor 10 Jahren im Krankenhaus verschwunden ist. Staffel 2 könnte uns endlich Antworten liefern, was mit ihnen geschehen ist. Sollte sich die Netflix-Serie nach dem Comic richten, packt schon mal die Taschentücher aus.

Besonders spannend ist die Enthüllung, dass Birdie noch lebt und sich in Alaska befindet. Denn in den Comics ist Alaska das nächste Ziel auf Gus' Reise, nachdem sich die Hybriden aus ihrer Gefangenschaft befreien können. Gus und seinen Freund:innen steht in Sweet Tooth also noch einiges bevor und die Vorlage bietet genug Stoff für weitere Staffeln.

Sweet Tooth und mehr: Die besten Streaming-Highlights im Juni 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Juni-Highlights.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor. Von der abgedrehten Marvel-Serie Loki bis zum bestürzenden Serien-Meisterwerk It's a Sin.