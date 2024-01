Sylvester Stallone arbeitet mit Jason Statham und The Beekeeper-Macher an neuem Action-Universum: Es könnte 11 (!) Fortsetzungen geben

Jason Statham ist gerade mit dem Action-Film The Beekeeper im Kino zu sehen. Mit Regisseur David Ayer, Sylvester Stallone und Amazon plant er bereits das nächste Spektakel.

Sylvester Stallone und der The Beekeeper-Macher schicken Jason Statham auf Mission

Jason Statham schenkt Action-Fans Honig. Sein Kracher The Beekeeper läuft jetzt im Kino und hat ihm offenbar so viel Spaß gemacht, dass er die Zusammenarbeit mit Regisseur David Ayer (Suicide Squad) gleich fortsetzen will: Ayer soll den ersten Teil einer blutigen Buchreihe verfilmen. Mit Statham in der Hauptrolle.

Laut einem Deadline -Bericht wird Ayer ein Drehbuch von Stallone verfilmen, das auf der Romanvorlage Levon's Trade von Chuck Nixon basiert. Die bislang 12-bändige Story eignet sich perfekt, um eine ganze Action-Filmreihe aus dem Boden zu stampfen. Aber worum geht's?

Schaut euch hier den Trailer zu The Beekeeper an:

The Beekeeper - Trailer (Deutsch) HD

Levon's Trade dreht sich um den Ex-Elitesoldaten Levon Cade, der um seiner Tochter willen ein neues Leben als Bauarbeiter begonnen hat. Als eine junge College-Studentin spurlos verschwindet, ziehen ihn die Nachforschungen in seine alte Welt zurück. Der Ex-Profi, der nach Jahren erneut den Kriegspfad beschreitet, klingt nach einer perfekten Rolle für Jason Statham.

Wann kommt die Action-Adaption von Levon's Trade mit Jason Statham ins Kino?

In dem Deadline-Bericht heißt es, dass sich AmazonMGM Studios die Rechte für die US-Kino-Auswertung gesichert hat. In "einer Reihe internationaler Territorien" werde Amazon die exklusiven Streaming-Rechte erhalten. Wie Levon's Trade in Deutschland veröffentlicht wird, steht aber nicht fest. Sofern der Action-Film zeitnah mit der Produktion beginnt, rechnen wir ab Mitte 2025 mit einem Start.



Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die größten Streaming-Blockbuster 2024 an. Netflix dominiert die Liste eindeutig, aber es gibt auch spannende Filme bei Amazon, Disney+ und Co. zu entdecken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2024 dürfen wir uns u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.