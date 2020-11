Sylvester Stallone überraschend in Suicide Squad 2: Spielt Rambo die verrückteste Figur des Films?

Sylvester Stallone spielt in Suicide Squad 2 von James Gunn mit. Aber wen spielt der Rambo-Star im DC-Blockbuster von Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn?

Rambo gehört von nun an zu The Suicide Squad. Zumindest, was den Schauspieler angeht. Denn Sylvester Stallone stößt auf der Zielgeraden zum DC-Blockbuster von James Gunn. Das bestätigten sowohl Star als auch Regisseur auf ihren Social Media-Kanälen.

Aber wen spielt Sylvester Stallone in Suicide Squad 2? Könnte es gar eine ähnliche Rolle sein, wie sie Vin Diesel in Marvels Guardians of the Galaxy-Reihe inne hat? Eine verrückte Figur bietet sich nämlich ganz besonders für den legendären Darsteller von Rambo, Rocky und Judge Dredd an.

Sylvester Stallone in Suicide Squad 2: Das ist bekannt

Bei Instagram kündigte Sylvester Stallone am Samstag seine Beteiligung an The Suicide Squad an. Im Video erklärte der Rambo-Star:

Guten Morgen! Es ist Samstag und ich bin auf dem Weg, um mit dem großartigen Regisseur James Gunn ein bisschen an Suicide Squad 2 zu arbeiten und ich glaube, das wird eine spektakuläre Arbeit. ich habe [den Film] gesehen und er ist unglaublich, deswegen bin ich sehr stolz, dazuzugehören. Und ich kann euch nicht mehr darüber verraten, weil ihr warten müsst, um es selbst zu sehen, und es wird das Warten wirklich wert sein. [...]

Schaut euch das Video von Sly Stallone hier an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

James Gunn wiederum bestätigte den Einsatz und war voll des Lobes für den Schauspieler, der bereits eine Rolle in Guardians of the Galaxy Vol. 2 hatte:

Ich freue mich immer sehr darüber, mit meinem Freund Sylvester Stallone zusammen zu arbeiten und unsere Arbeit heute an The Suicide Squad war keine Ausnahme. Abgesehen davon dass Sly ein ikonischer Filmstar ist, vergessen viele Leute, war für ein fantastischer Schauspieler dieser Typ ist!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neuer DC-Blockbuster: Wen spielt Sylvester Stallone in Suicide Squad 2?

Nun geht es aber an den Spekulatius! Sylvester Stallone spricht im Video von "a little work". Wie Slash Film anmerkt, sind die Dreharbeiten von The Suicide Squad schon seit Februar beendet. Möglich wäre also eine Sprechrolle.

Sylvester Stallone als King Shark im DC-Blockbuster?

Wenn wir uns alle bekannten Rollen in The Suicide Squad anschauen, dann gibt es eine, für die Sylvester Stallone sofort in Frage kommen würde. Und die sieht in den Comics so aus:

© DC Comics King Shark

Der menschenähnliche Hai King Shark tritt auf jeden Fall in The Suicide Squad auf. Bisher war allerdings nur bekannt, wer seinen Platz am Set einnimmt.

Comedian Steve Agee schrieb im August bei Twitter , dass er den Stand-in des CGI-Wesens beim Dreh gibt und zusätzlich die Rolle des John Economos übernimmt. Was uns vor allem eines sagt: Jemand anderes spricht King Shark. Handelt es sich um Sylvester Stallone? Ist das der Groot und damit Vin Diesel von DC?

Falls Sylvester Stallone nicht King Shark spricht, wäre auch eine Sprechrolle für ein anderes CGI-Wesen denkbar. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit.

© Warner Bros. King Shark in The Suicide Squad

Ist es ein Cameo in der Abspannszene?

Wie Slash Film ebenfalls erklärt, wäre auch ein Kurzauftritt im Abspann von Suicide Squad 2 denkbar. Das könnte dann entweder zu einem anderen Kinofilm überleiten oder zur kommenden Peacemaker-Serie.

Als kerniger DC-Soldat Sgt. Rock würde der Rambo-Darsteller beispielsweise eine gute Figur machen. Der Held aus dem Zweiten Weltkrieg trifft in manchen Comics auch auf das Suicide Squad.

Wann kommt Suicide Squad 2 im Kino?

James Gunns The Suicide Squad erscheint am 5. August 2021 in den deutschen Kinos. Details zu Kinostart, Handlung und Besetzung von Guardians of the Galaxy 3 erhaltet ihr im Artikel zum Thema.

Podcast für Comic-Fans: Die Marvel-Serien im Überblick

In dieser Streamgestöber-Folge spreche ich mit S.H.I.E.L.D.-Fan Andrea und MCU-Experte Matthias darüber, welche MCU-Serien sich lohnen und auf welche wir uns freuen dürfen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Serien, die zum Marvel Cinematic Universe zählen, gibt es bereits bei Amazon Prime, Netflix und Disney+. Doch Marvel Television, die alle bisherigen Serien produzierten, sind ab sofort Geschichte. Denn mit Disney+ plant das MCU eine Reihe an Serien, die noch viel stärker mit den Kinofilmen und den Avengers verbunden sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um Affiliate-Links. Mit dem Abschluss Kaufs bei Amazon über diese Links unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was erwartet ihr von Sylvester Stallones Rolle in The Suicide Squad?