Suicide Squad 2: Der verrückte King Shark lässt euch endlich den Joker vergessen

Vor wenigen Tagen haben wir einen ersten Einblick in The Suicide Squad aka Suicide Squad 2 erhalten. Das heimliche Highlight des Videos war fraglos King Shark.

Beim Marketing von Suicide Squad war der Joker der große Star. Verkörpert von Jared Leto hätte man schon vor dem Kinostart ein ganzes Buch über die kruden Geschichten schreiben können, wie sich dieser auf die Verkörperung der Figur vorbereitet hat. Schlussendlich entpuppte sich Jared Letos Joker als der größte Verlierer von Suicide Squad - und womöglich auch des gesamten DC-Universums.

Allzu schnell werden wir diese aggressive Inkarnation des DC-Schurken nicht mehr sehen. Der Harley Quinn-Film Birds of Prey verwischte bereits geschickt die Spuren, die zu Jared Letos Clown Prince of Crime führten. Die nächste Absage kommt von The Suicide Squad: Auch hier wird Letos Joker in die Vergangenheit verbannt. Doch das ist überhaupt nicht schlimm, denn eine viel coolere Rampensau kündigt sich bereits an.

King Shark ist der heimliche Star von The Suicide Sqaud

Als Regisseur und Drehbuchautor James Gunn im Zuge des DC FanDome den ersten Einblick in die Fortsetzung zu Suicide Squad gewährte, die sich ebenfalls wie ein Soft-Reboot anfühlt, kristallisierte sich schnell ein echter Scene Stealer heraus. Die Rede ist von King Shark, der im Behind the Scenes-Video für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen ist, wie er mit seinen Armen einen ganzen Menschen in seinen Rachen befördert.

Schaut euch das Video zu The Suicide Sqaudn an:

The Suicide Squad - Sneak Peek (English) HD

Selbst nach all dem Action-Wahnsinn, der die vorherigen eineinhalb Minuten dominiert, ist das mit Abstand die verrückteste Szene, die The Suicide Squad bisher zu bieten hat - und ich kann es gar nicht erwarten, zu erleben, wie sich King Shark durch den fertigen Film frisst, um sein Bäuchlein zu füllen. Das ist die Sorte verwegener DC-Kreaturen, die ich in einem entfesselten Suicide Squad-Film an der Seite von Harley Quinn und Co. sehen will.

Drei Fakten zu King Shark in The Suicide Squad:

Bei King Shark handelt es sich um einen Metawesen. Unter dem Namen Nanaue wurde der menschenähnliche Hai in Hawaii geboren.

Erdacht wurde die Figur von Karl Kesel und Tom Grummett. Ihren ersten Comic-Auftritt hatte sie 1994 in einer Ausgabe von Superboy.

In The Suicide Squad wird King Shark von Steve Agee verkörpert, der im Film noch eine weitere Rolle übernommen hat, nämlich die von John Economos.

"Das ist mit Abstand der größte Film, den ich bisher gemacht habe", erzählt James Gunn nur wenige Sekunden, bevor King Shark mit seinem hungrigen Auftritt im The Suicide Squad-Video gewissermaßen den Beleg dafür liefert. Wenn ein Filmemacher diese Figur auf der großen Leinwand zum Leben erwecken kann, dann der kreative Kopf hinter fiesen wie unangepassten Superhelden-/Horrorfilmen à la Super und Slither.

© Warner Bros. King Shark in The Suicide Squad

Natürlich spielt James Gunn seit einigen Jahren in einer völlig anderen Hollywood-Liga. Die Indie-Tage sind seit seinem ersten Marvel-Gig gezählt, doch selbst in Guardians of the Galaxy, der unter dem Dach von Disney entstanden ist, lässt sich einiges von seiner Handschrift entdecken. Eine Figur, die im Bezug auf King Shark sofort in den Sinn kommt, ist da der wuchtige Drax the Destroyer, herrlich verkörpert von Dave Bautista.

Gelingt James Gunn mit King Shark das Drax-Kunststück?

Anfangs erweckt die Figur den Eindruck, als wäre sie einzig und allein ein Comic Relief, ehe James Gunn hinter einer Decke von Eigenheiten auch eine leise Tragik verbunden mit sehr vielen ungeklärten Gefühlen entdeckt. Vielleicht gelingt ihm ein ähnliches Kunststück auch mit King Shark, der auf den ersten Blick vor allem durch sein bizarres Äußeres auffällt. Doch was versteckt sich hinter seinem mächtigen Appetit?

In dem Animationsfilm Justice League Dark: Apokolips War wurde zum Beispiel enthüllt, dass King Shark eine Beziehung mit John Constantine hat. Jetzt, wo der The Flash-Film das Tor zum DC-Multiversum aufstößt, könnte James Gunn abseits von all dem Blutvergießen in The Suicide Squad auch etwas über das gebrochene Herz eines menschlichen Hais erzählen, der eigentlich nur Keanu Reeves lieben will. Wer kann es ihm verübeln?

The Suicide Squad startet am 5. Oktober 2021 in den deutschen Kinos.

