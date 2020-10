Suicide Squad 2: Das komplette Team des verrückten DC-Films auf neuen Bildern

James Gunns The Suicide Squad aka Suicide Squad 2 kündigt sich mit zwei knalligen Bildern an. Zu sehen ist das neue Team in seiner verrückten Pracht.

Seit dem DC FanDom steht fest: Suicide Squad 2 wird ein Kriegsfilm. Nächstes Jahr im Sommer kommt die von James Gunn inszenierte Fortsetzung in die Kinos. Doch wer gehört eigentlich alles zum neuem Team? Auf zwei neuen Bildern stellt sich die Chaotentruppe vor.



Suicide Squad 2: James Gunns neues Schurken-Team

Der neue Einblick in The Suicide Squad, so der offizielle Titel des Films, wurde von dem britischen Filmmagazin Empire veröffentlicht. Das Cover der neusten Ausgabe steht ganz im Zeichen des kommenden DC-Blockbusters, der ein verrücktes Actionfest verspricht.

Hier seht ihr den neuen Suicide Squad auf einen Blick:

Und hier gibt es noch eine alternative Version, auf die sich auch Regisseur und Drehbuchautor James Gunn geschlichen hat:

In The Suicide Squad setzt sich das Schurken-Team aus alten und neuen Figuren zusammen. Die wichtigste Rückkehrerin aus dem ersten Teil ist Margot Robbies Harley Quinn, die zuletzt in Birds of Prey ihr eigenes DC-Abenteuer erlebte. Der prominenteste Neuzugang ist Idris Elba als Bloodsport.

Nachfolgend findet ihr alle Team-Mitglieder und ihre Schauspieler/innen:

Margot Robbie als Harley Quinn

Idris Elba als Bloodsport



Jai Courtney als Captain Boomerang

Joel Kinnaman als Rick Flagg

John Cena als Peacemaker

Pete Davidson als Black Guard

Michael Rooker als Savant

Sean Gunn als Weasel

Peter Capaldi als The Thinker

David Dastmalchian als Polka Dot Man

Daniela Melchior als Ratcatcher 2

Flula Borg als Javelin

Nathan Fillion als T.D.K. (aka The Detachable Kid)

(aka The Detachable Kid) Mayling Ng als Mongal

Alice Braga als Sulsoria

Wie dieser Suicide Squad in Bewegung aussieht, zeigt das Behind-the-Scenes-Video, das im August veröffentlicht wurde.

The Suicide Squad - Sneak Peek (English) HD

Bereits im Video wird deutlich: The Suicide Squad hat zwei Scene Stealer zu bieten. Zuerst wäre da King Shark, der mit seinem mächtigen Hunger auffällt. Dazu kommt der von John Cena verkörperte Peacemaker, den ihr euch wie die trottelige und verdorbene Version von Marvels Captain Amerika vorstellen könnt.

Die Figur überzeugte die Verantwortlichen bei Warner Bros. so sehr, dass aktuell eine Spin-off-Serie für den Streaming-Dienst HBO Max entwickelt wird, die sich mit der Vorgeschichte von Peacemaker beschäftigt. Das Studio legt demnach großes Vertrauen in die Fortsetzung, die teilweise auch wie ein Soft-Reboot wirkt.

The Suicide Squad startet am 5. Oktober 2021 in den deutschen Kinos.

