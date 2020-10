Systemsprenger-Star nimmt es mit Oscar-Preisträger Tom Hanks auf

Letztes Jahr begeisterte Helena Zengel in dem aufwühlenden Systemsprenger. Als Nächstes ist sie an der Seite von Tom Hanks zu sehen. Hier ist der erste Trailer zu Neues aus der Welt.

Nach ihrer eindrucksvollen Leistung in dem aufwühlenden Systemsprenger hat Helena Zengel ihr nächstes Kinoprojekt gefunden. Dieses stammt allerdings nicht aus Deutschland, sondern aus Hollywood: An der Seite von niemand Geringerem als Tom Hanks ist die Nachwuchsschauspielerin in Neues aus der Welt zu sehen.

Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Paulette Jiles (im Original News of the World) startet noch dieses Jahr in den US-amerikanischen Kinos und gilt schon jetzt als heißer Oscar-Kandidat. Bereits im Zuge von Captain Phillips waren Tom Hanks und Regisseur Paul Greengrass im Oscar-Rennen vertreten.

Erster Trailer zu Neues aus der Welt mit Tom Hanks

Neues aus der Welt ist fünf Jahre nach den Ereignissen des Amerikanischen Bürgerkriegs angesiedelt und erzählt von Captain Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks), der als Witwer und Veteran durch das Land zieht und Geschichte erzählt, die auf wahren Begebenheiten basieren. Gemäß dem Titel bringt er die Weltgeschichte zu den Menschen.

Schaut den Trailer zu Neues aus der Welt:

News of the World - TV Spot 1 (English) HD

In Texas kreuzen sich seine Wege mit der 10-jährigen Johanna (Helena Zengel), die sechs Jahre zuvor vom Stamm der Kiowa gefangen genommen und daraufhin von diesem großgezogen wurde. Nun soll sie jedoch zu ihrer Tante und ihrem Onkel zurückkehren. Kidd trägt die Verantwortung dafür, dass sie heil bei ihrer Familie ankommt.

Die Romanvorlage zu Neues aus der Welt bei Amazon Zum Deal Zur Vorbereitung

In Neues aus der Welt folgen wir somit zwei sehr unterschiedlichen Figuren, die sich an einem spannenden Zeitpunkt in der (amerikanischen) Geschichte wiederfinden. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Luke Davies. Dariusz Wolski fungiert als Kameramann und James Newton Howard für die Filmmusik verantwortlich ist.

In den USA kommt Neues aus der Welt am 25. Dezember 2020 in die Kinos. In Deutschland müssen wir nicht sehr viel länger warten. Für den 7. Januar 2021 ist der hiesige Kinostart terminiert. In Anbetracht der Corona-Situation kann sich das aber jederzeit ändern.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wie gefällt euch der erste Trailer zu Neues aus der Welt?