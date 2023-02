Tage, die es nicht gab in der ARD: Deswegen kommt dir die Besetzung um Diana Amft so bekannt vor

Diana Amft, Sissy Höfferer und mehr Stars gehören zur Besetzung der Event-Serie Tage, die es nicht gab. Hier erfährst du, wo du sie schon mal gesehen hast.

Die neue Event-Serie Tage, die es nicht gab feiert am 14. Februar im Ersten Premiere. Je mehr Folgen man von dem Krimi schaut, desto mehr bekannte Gesichter erscheinen in der Story über einen möglichen Mord in einer reichen österreichischen Gemeinde.

Denn das große Ensemble steckt voller einschlägiger Charakterdarsteller und Stars. Als Vorbild diente dabei der US-amerikanische Serien-Erfolg Big Little Lies (bei WOW streamen *), in dem eine Gruppe von Frauen ebenfalls mit einem Verbrechen in ihrer elitären Gemeinde konfrontiert wird. Damals spielten Nicole Kidman und Reese Witherspoon die Hauptrollen. Doch wer ist ihr Pendant in der deutsch-österreichischen Koproduktion? Wir stellen dir die Besetzung von Tage, die es nicht gab vor.

Die vier Freundinnen in Tage, die es nicht gab: Jasmin Gerat, Franziska Weisz, Diana Amft und Franziska Hackl

ARD Tage, die es nicht gab

Tage, die es nicht gab, dreht sich um vier Freundinnen, dunkle Geheimnisse und ein Elite-Internat mit Dreck am Stecken. Die vier Frauen im Zentrum der Geschichte werden gespielt von (von links nach rechts im Bild):

Jasmin Gerat als Inès Lemarchal, die nach längerer Zeit aus Frankreich zurückgekehrt ist. Gerat hat in den 1990er Jahren Bravo TV moderiert und sich seitdem eine Karriere als Schauspielerin aufgebaut. Neben Til Schweiger spielte sie die Hauptrolle in Kokowääh 1 und 2.



Gerat hat in den 1990er Jahren Bravo TV moderiert und sich seitdem eine Karriere als Schauspielerin aufgebaut. Neben Til Schweiger spielte sie die Hauptrolle in Kokowääh 1 und 2. Franziska Weisz spielt Staatsanwältin Miriam Hintz. Die Österreicherin ermittelt als Julia Grosz seit 2016 beim norddeutschen Tatort an der Serie von Wotan Wilke Möhrings Thorsten Falke.



Die Österreicherin ermittelt als Julia Grosz seit 2016 beim norddeutschen Tatort an der Serie von Wotan Wilke Möhrings Thorsten Falke. Diana Amft spielt Speditionsleiterin Doris Hauke. Amft hat jahrelang die Hauptrolle in der erfolgreichen Comedy-Serie Doctor's Diary übernommen, war in Mädchen, Mädchen zu sehen und spielte in acht Teilen der ARD-Reihe Meine Mutter…mit.

Amft hat jahrelang die Hauptrolle in der erfolgreichen Comedy-Serie Doctor's Diary übernommen, war in Mädchen, Mädchen zu sehen und spielte in acht Teilen der ARD-Reihe Meine Mutter…mit. Franziska Hackl als Schriftstellerin Christiane Boj. Hackl hat bisher vor allem am Theater reüssiert, war aber unter anderem im Tatort und in Um Himmels Willen zu sehen. Tage, die es nicht gab stellt ihre bislang größte Fernsehrolle dar.



Weitere Stars im Cast von Tage, die es nicht gab: Scene-Stealerin Sissy Höfferer, Jutta Speidel und sogar Rick Kavanian

ARD Sissy Höfferer am Steuer

Eine der unterhaltsamsten Figuren in der ARD-Serie spielt zweifellos Sissy Höfferer. Als Kommissarin Elfriede Grünberger ermittelt sie mit äußerst trockenem Humor in der Eliteschule Sophianum.

Die österreichische Schauspielerin Sissy Höfferer könnte dir schon mal in SOKO Köln oder dem Kinofilm Napola - Elite für den Führer über den Weg gelaufen sein.

ARD/ORF/MR Film/Hubert Mican Jutta Speidel in Tage, die es nicht gab

Für Stress sorgt hingegen Berta Hauke, die kontrollsüchtige Mutter von Diana Amfts Doris. Ihre Darstellerin ist Jutta Speidel.

In The Masked Singer trat sie vergangenes Jahr als Walross an und war davon abgesehen Teil der Besetzung von Um Himmels Willen, Forsthaus Falkenau und vielen mehr.

ARD/ORF/MR Film/Hubert Mican Diana Amft und Rick Kavanian

Ebenfalls Teil von Doris' Familie ist ihr Ehemann Sebastian. Bullyparade-Tausendsassa Rick Kavanian spielt die Figur, allerdings ohne buntes Kostüm und stark verstellte Stimme.

Die unsympathischste Figur in Tage, die es nicht gab, spielt ein Tatort-Kommissar

ARD/ORF/MR Film/Petro Domenigg Harald Krassnitzer

Eine der unsympathischsten Figuren des gesamten Serien-Jahres spielt Harald Krassnitzer. In einer frühen Folge müssen wir zusehen, wie der Direktor der Eliteschule Sophianum einen Schüler piesackt, bis es nicht mehr zu ertragen ist. Der Darsteller des herrischen Paul Paulitz ist hingegen vielen ARD-Zuschauenden mit seinem ruppigen Tatort-Kommissar Moritz Eisner ans Herz gewachsen, den er seit 1999 verkörpert.

Weitere bekannte Schauspielende in der Besetzung sind etwa Andreas Lust (Das Geheimnis des Totenwaldes) als Miriams (Ex-)Ehemann Joachim und Tobias Samuel Resch (Breaking the Ice), der den Ermittler Leodolter mimt.

Tage, die es nicht gab: Wann es weiter geht und wo die Serie streamt

Tage, die es nicht gab besteht in der ersten Staffel aus acht Episoden. Alle Folgen kannst du bereits jetzt in der ARD Mediathek streamen und das ohne Abo sowie kostenfrei.

Im Fernsehen hat die Serie folgende Sendetermine:

Folge 1: 14. Februar ab 20:15 Uhr

14. Februar ab 20:15 Uhr Folge 2: 14. Februar ab 21:00 Uhr

14. Februar ab 21:00 Uhr Folge 3: 21. Februar ab 20:15 Uhr

21. Februar ab 20:15 Uhr Folge 4: 28. Februar ab 20:15 Uhr

28. Februar ab 20:15 Uhr Folge 5: 7. März ab 20:15 Uhr

7. März ab 20:15 Uhr Folge 6: 14. März ab 20:15 Uhr

14. März ab 20:15 Uhr Folge 7: 21. März ab 20:15 Uhr

21. März ab 20:15 Uhr Folge 8: 28. März ab 20:15 Uhr

Die Serie ist mit Staffel 1 übrigens nicht automatisch abgeschlossen. Sollten die Einschaltquoten und Streaming-Zahlen im Ersten und im ORF zufriedenstellen, ist eine 2. Staffel laut Aussagen verschiedener Beteiligter vorstellbar.