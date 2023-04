Tarantino-Knaller, absolute Sci-Fi-Klassiker mit Bruce Willis & mehr: Jetzt 6 Blu-rays für 30 Euro bei Amazon sichern

Amazon hat bis zum 30. April eine große Auswahl aus über 500 (!) Blu-rays im Sechserpack deutlich günstiger im Angebot.

Während Netflix und Co. ihr Streaming-Angebot immer weiter ausbauen, schwören viele Heimkino-Fans und Sammler immer noch auf physische Discs. Bei Amazon lässt sich nun dank einer neuen Blu-ray-Aktion beim Kauf mehrerer Titel wieder ordentlich sparen.



Nur 30 Euro für 6 Blu-rays aus einer Auswahl von über 500 Filmen * braucht ihr hier aktuell zu bezahlen. Die meisten Titel kosten einzeln im Schnitt 8 bis 10 Euro und würden ohne die Aktion in Summe so normalerweise auf rund 50 bis 60 Euro kommen. Dabei lohnt es sich natürlich möglichst hochpreisige Filme zu kombinieren, um das Ersparnis zu maximieren.

6 Blu-rays für 30 Euro bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

6 Blu-rays für 30 Euro: So funktioniert die Amazon-Aktion

Um den vergünstigten Aktionspreis zu bekommen, müsst ihr lediglich die sechs bevorzugten Filme in den Warenkorb legen. Bei manchen Titeln stehen auch unterschiedliche Editionen zur Auswahl. Der reduzierte Angebotspreis wird anschließend automatisch an der Kasse angewendet. Dabei lässt sich das Angebot auch mehrfach in Anspruch nehmen.

Über 500 (!) Filme zur Auswahl bei Amazon

Angesichts der großen Filmauswahl über alle Genres hinweg und unterschiedlicher Geschmäcker, lädt die Übersichtsseite zur Aktion * zum selber Stöbern ein. Mit The Hateful 8 * und Death Proof * sind zum Beispiel zwei Tarantino-Knaller mit an Bord. Außerdem gibt es mit Das fünfte Element * und 12 Monkeys * auch zwei absolute SciFi-Klassiker mit Bruce Willis.

Abseits dessen gehören unter anderem viel beachtete (Anti-)Kriegsfilme, wie Das Boot *, Der Hauptmann *, Hacksaw Ridge * oder The Hurt Locker * zu der Auswahl. Sehenswerte Dramen gibt es indes beispielsweise auch mit Der Rausch * mit Mads Mikkelsen oder The Father * mit Anthony Hopkins. Horror-Fans bekommen mit Tucker & Dale vs. Evil * was zu lachen, während Freunde von ausufernden Action-Filmen zum Beispiel mit Machete Kills * bedient werden. Wie erwähnt, gibt es auf der Aktionsseite aber noch deutlich mehr zur Auswahl.



Jetzt zum Angebot: 6 Blu-rays für 30 Euro bei Amazon *

Für diejenigen, die statt auf Blu-rays eher auf Streaming aus sind, hat Amazon unterdessen bei Prime aktuell auch einen aufwendigen Science-Fiction-Thriller, der mit unvergesslichen Bildern in den Kopf eines Serienkillers reist, oder ein Endzeit-Action-Remake, bei dem sich die zwei Stars gehasst haben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.