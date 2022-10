Tarantino prügelte sich mit einem Reservoir Dogs-Star: "Ein scheiß Wahnsinniger"

Quentin Tarantino konnte einen seiner Reservoir Dogs-Stars absolut nicht ausstehen. Nach einem echten Faustkampf fürchtete er um seine Zukunft.

Reservoir Dogs-Schauspieler machte Quentin Tarantino-Dreh zum Alptraum

Quentin Tarantino ist nicht zimperlich. Seine gnadenlose und teils kontroverse Meinung zu Filmen oder Schauspielern ist hinlänglich bekannt. Am Reservoir Dogs -Set aberAm Ende kam es sogar zu einem Faustkampf, wegen dem der Regisseur um seine Karriere bangte.

Es handelte sich dabei um Lawrence Tierney, der den Chef-Organisator der Bankräuber-Truppe im Film spielte. Der zu diesem Zeitpunkt über 70-Jährige war sein Leben lang wegen ständiger Schlägereien mit der Polizei in Konflikt geraten. Er hatte ein bekanntes Alkohol-Problem und galt im Umgang als schwierig. Während der Dreharbeiten zu Reservoir Dogs wurde er kurzzeitig verhaftet, weil er angeblich auf seinen Neffen geschossen hatte (via Far Out Magazine ). The Guardian zitiert Tarantino:

[Tierney war] ein scheiß Wahnsinniger [und] hätte betäubt werden müssen. Er stellte jeden Teil des Drehs in Frage. Nach einer Woche hassten ihn alle. Dann gerieten wir in den letzten zwanzig Minuten der ersten Woche in einen Faustkampf. Ich feuerte ihn und die ganze Crew applaudierte mir. Aber ich dachte: "Das war es jetzt mit meiner Filmkarriere."

© Ascot Lawrence Tierney in Reservoir Dogs

Trotz Blutfontänen: Eine Sache würde Quentin Tarantino niemals im Kino zeigen

Hauptdarsteller Harvey Keitel konnte glücklicherweise die wegen des Vorfalls aufgebrachten Studio-Chefs beruhigen und Tarantino seinen Dreh fortsetzen. Er und Tierney legten ihren Streit schließlich bei, drehten aber danach nie wieder miteinander. Reservoir Dogs gilt heute als Indie-Meilenstein und Startschuss von Tarantinos Karriere. Lawrence Tierney verstarb 2002.

Was haltet ihr von der Reservoir Dogs-Story?