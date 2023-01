Tarantino-Star Christoph Waltz wird zum Horror-Stromberg und dreht im Trailer zu Thriller-Serie von Amazon durch

Christoph Waltz hat bei Tarantino sein Talent für Bösewichte bewiesen. Im ersten Teaser zur Amazon-Serie The Consultat zeigt er sich als Horror-Stromberg.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu The Consultant auf Englisch an

Christoph Waltz ist ein gefeierter Schauspieler, der für gleich zwei Rollen in Quentin Tarantino -Filmen Oscars gewann. In Inglourious Basterds etwa für einen der ikonischsten Fieslinge der letzten 20 Jahre. In der bitterbösen Amazon-Serie The Consultant Schon der erste Teaser zeigt ihn in Hochform.

The Consultant - S01 Teaser (English) HD

Tarantino-Fiesling Christoph Waltz wird bei Amazon zum Horror-Chef

Denn auch hier darf der Ausnahmeschauspieler wieder seine angestammte Mischung aus Schrulligkeit, Etikette und eiskalter Brutalität präsentieren. Als Berater Regus Patoff soll er nämlich die angeschlagene Firma Comptech nach einer missratenen Übernahme auf Vordermann bringen. Und tut dies offenbar mit äußerster Härte. Dank der Pedanterie und seinem Auftreten als oberlehrerhafter Beamter erinnert er ein wenig an Christoph Maria Herbsts Chef-Figur.

Neben Waltz stehen in The Consultant unter anderem Nat Wolff (Das Schicksal ist ein mieser Verräter) und Brittany O’Grady (The White Lotus) vor der Kamera. Entworfen hat die Serie Servant-Macher Tony Basgallop.

Wann kommt The Consultant zu Amazon?

The Consultant wird ab dem 24. Februar 2023 bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Die erste Staffel soll acht Folgen umfassen, die auf IMDb bereits mit diversen Titeln versehen sind.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf The Consultant?