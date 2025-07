Tarantino weigerte sich ausdrücklich, Michael Madsen seinen Hut tragen zu lassen: Er ignorierte ihn und der Kampf endete im Film

Im zweiten Kill Bill-Teil von Quentin Tarantino spielte Michael Madsen eine seiner besten Rollen. Eine Diskussion über den Hut seiner Figur, den der Star privat trug, schaffte es in den Film selbst.

Der kürzlich verstorbene Darsteller Michael Madsen spielte einige seiner ikonischsten Rollen für Kultregisseur Quentin Tarantino. Dazu zählt sein Charakter Budd aus dem Action-Epos Kill Bill, das damals zweigeteilt veröffentlicht wurde.

Ein Markenzeichen von Madsens Figur ist der Cowboyhut, den der Star aus seiner privaten Garderobe ans Set mitbrachte. Tarantino war von dem Accessoire wenig angetan, was zu einer Diskussion führte, die im finalen Film abgeändert zu hören ist.

Diskussion über Michael Madsens Hut landete in einem Kill Bill 2-Dialog

Im November 2024 war der Schauspieler zu Gast im Podcast One Bad Movie von Stephen Baldwin. Hier erzählte er die Drehanekdote über seinen Hut am Set von Tarantinos Kill Bill. Der Regisseur fragte ihn direkt, ob er diesen auch im Film tragen würde. Madsen wurde dadurch erst recht dazu angespornt, das Kleidungsstück aufzubehalten. Tarantino forderte ihn am nächsten Tag dann aktiv dazu auf, den Hut auch vor der Kamera zu tragen.

Im Film kommt es dann zu einer Szene, in der Madsens Budd in der Bar, in der dieser arbeitet, von seinem Boss zurechtgewiesen wird. Hierbei wird auch der Hut erwähnt, den der Charakter von Larry Bishop offen verachtet. Die Reaktion von Madsen darauf soll improvisiert und eine direkte Reaktion darauf gewesen sein:

Hier ist das Video mit der Passage aus Kill Bill 2 im englischen Originalton:

Er hat die Szene geschrieben, in der ich im Stripclub den Hut abnehmen muss, und weder er noch Larry [Bishop] haben mir gesagt, dass er vor der Kamera sagen würde: 'Hey, warum nimmst du diesen verdammten Hut nicht ab?', und ich wusste nicht, dass er das tun würde.

Also, als ich den Hut abnahm, war das für mich keine Schauspielerei, weil ich das verdammte Ding nicht abnehmen wollte, sondern ich wollte es der Szene anpassen. Ich nahm ihn ab, aber es war ein Trick. Sie haben mir einen Streich gespielt, damit ich den Hut abnehme, was brillant ist. Ich meine, das ist ein brillanter Film.



Beide Kill Bill-Filme könnt ihr bei MagentaTV in der Abo-Flatrate streamen. Ansonsten steht das epische Doppel bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime zum Leihen oder Kaufen zur Verfügung.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite SensaCine erschienen.