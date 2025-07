Tarantino-Star Michael Madsen im Alter von 67 Jahren gestorben

Er wurde durch harte Gangster-Rollen in Tarantino-Filmen wie Reservoir Dogs groß. Jetzt ist Schauspielstar Michael Madsen im Alter von 67 Jahren verstorben.

Wer Michael Madsen einmal in Genre-Filmen wie Reservoir Dogs, Kill Bill: Volume 2 oder Donnie Brasco erlebt hat, wird den Schauspieler nicht mehr vergessen. Mit ebenso charismatischen wie abtrünnigen Gangster-Rollen wurde der Amerikaner zur Größe im Hollywood-Geschäft. Jetzt ist der Star im Alter von 67 Jahren gestorben.

Michael Madsen hat in mehreren Tarantino-Filmen mitgespielt

Michael Madsen wurde am 25. September 1957 in Chicago geboren. Erste Schritte im Schauspielgeschäft unternahm er an der Steppenwolf Theatre Company, wo er damals Lehrling von John Malkovich war. Die erste kleine Filmrolle spielte er im Science-Fiction-Film WarGames - Kriegsspiele von 1983.

Deutlich mehr Aufmerksamkeit bekam er spätestens 1992 durch seine Rolle des Kriminellen Mr. Blonde im Spielfilmdebüt Reservoir Dogs von Quentin Tarantino. Mit dem Kult-Regisseur arbeitete Madsen mehrfach zusammen, später unter anderem noch für The Hateful 8 und zuletzt Once Upon a Time ... in Hollywood. Andere große Filme mit Michael Madsen waren Thelma & Louise, Donnie Brasco und Species.

In seiner Karriere war Michael Madsen in über 300 Filmen und Serien zu sehen

Abseits großer Kinoproduktionen wirkte Madsen in den letzten Jahrzehnten in unzähligen Independent-Filmen oder B-Movies mit. In seiner Karriere brachte es der Star auf über 300 Rollen in Filmen und Serien. So hatte er zum Beispiel auch einen Auftritt in der 8. Staffel 24 neben Kiefer Sutherland.

Gegenüber NBC Los Angeles hat sein Manager Ron Smith den Tod des Schauspielers am Donnerstagmorgen, den 3. Juli 2025 bestätigt. Madsen wurde leblos in seinem Haus in Malibu aufgefunden, wo er einen Herzstillstand erlitt. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Er hinterlässt fünf Kinder und seine Schwester Virgina Madsen, die ebenfalls eine bekannte Schauspielerin ist.