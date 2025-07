Teaser kündigt Der Teufel trägt Prada 2 mit Original-Cast an – und das Timing könnte nicht besser sein

20 Jahre nach der kultigen Arbeitsplatz-Dramedy Der Teufel trägt Prada soll es die Fortsetzung geben. Meryl Streep, Anne Hathaway und weitere schmeißen sich erneut in Schale.

David Frankels Kultfilm Der Teufel trägt Prada verfilmte vor 20 Jahren Lauren Weisbergers Buch über die überforderte Assistentin einer anspruchsvollen Modemagazin-Chefin. Nun kündigte Disneys 20th Century Fox auf seinen Social-Media-Kanälen an, dass die Fortsetzung in Produktion ist. Und das Timing könnte wirklich nicht kurioser sein.

Seht hier den Ankündigungs-Teaser zu Der Teufel trägt Prada 2:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Teufel trägt Prada 2 geht wenige Tage nach Anna Wintours Ruhestand-Ankündigung in Produktion

Schon bevor 2006 der Film mit Meryl Streep als Mode-Chefredakteurin Miranda Priestly und Anne Hathaway als Assistentin Andy Sachs herauskam, war vielen klar, dass die Story aus der Buchvorlage vermutlich mehr Wahrheit als Fiktion beinhaltet. Autorin Weisberger hatte vorher für die legendäre Vogue-Chefin Anna Wintour gearbeitet, die erst letzte Woche nach 37 Jahren ihren Ruhestand ankündigte (via BBC ). Perfektes Timing also, um ihrem Lebenswerk einen weiteren Film zu widmen – auch wenn sie dabei nicht immer gut wegkommt.

Ob Der Teufel trägt Prada 2 zum Teil auf Weisbergers Fortsetzung Revenge Wears Prada: The Devil Returns zurückgreifen wird, steht noch nicht komplett fest. Laut Deadline wird allerdings der modische Kern-Cast, bestehend aus Streep, Hathaway sowie Emily Blunt und Stanley Tucci zurückkehren. Darüber hinaus wurde Kenneth Branagh (Mord im Orient-Express) als Mirandas Ehemann gecastet. Regie führt erneut David Frankel.

Die grobe Story aus dem Skript der ebenfalls zurückkehrenden Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna wird sich um den Verfall von Print-Medien drehen und auch einen romantischen Subplot enthalten. In diesem muss sich Andy zwischen dem kernigen Outsider Nate (Adrian Grenier) und dem ebenfalls in der Fashion-Industrie arbeitenden Christian (Simon Baker) entscheiden. Groundbreaking.

Wo kann man Der Teufel trägt Prada streamen?

Der erste Teil von Der Teufel trägt Prada streamt bei Disney+. Ansonsten ist der Film als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky, MagentaTV und Co. verfügbar. Der Teufel trägt Prada 2 soll am 1. Mai 2026 in die US-Kinos kommen.