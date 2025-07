Ted ist eine der schlimmsten How I Met Your Mother-Figuren: Das sind die Gründe

Dieses Video enthüllt, warum Ted Mosby aus How I Met Your Mother so umstritten ist! Ist er ein hoffnungsloser Romantiker oder einfach nur nervig? Erfahre mehr über die Gründe, warum viele ihn hassen.

Ted Mosby (Josh Radnor), der Protagonist aus How I Met Your Mother, ist bekannt für seine romantische Ader und seine Suche nach der großen Liebe. Aber warum polarisiert dieser Charakter so sehr? Wie Moviepilot-Videoredakteurin Bea zeigt, gibt es einige Aspekte an Ted, die auf Ablehnung stoßen – und diese auch verdienen.

Entdecke die Gründe für den Ted-Hass in diesem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bea beleuchtet in ihrem Video verschiedene Gründe, warum sie, wie es im Videotitel heißt, Ted Mosby richtig hasst. Zunächst wird hervorgehoben, dass Ted von der Idee der großen Liebe besessen ist und sich Hals über Kopf in Robin verliebt. Dabei wird Ted als "Nice Guy" porträtiert, der im Grunde seine Vorstellung von der Liebe auf eine Frau projiziert, die er kaum kennt.

Es wird argumentiert, dass er sein Liebesleben – zum Beispiel seine Vorstellung einer idealen Hochzeit – viel zu früh plant, ohne die andere Person zu kennen. Dieser Planungszwang führt dazu, dass er die individuellen Bedürfnisse seiner Partnerinnen ignoriert. Ted liebt die Idee von der Liebe mehr als eine real existierende Person.

Auch interessant:

Ted aus HIMYM ist ein hoffnungsloser Egoist

Weiterhin wird kritisiert, dass Ted in Freundschaften oft egoistisch handelt. Er lässt seine Freunde im Stich, um seine eigenen romantischen Ziele zu verfolgen, selbst wenn diese Ziele fragwürdig sind.

Das Video zieht Vergleiche zu zwei beliebten Serienfiguren. Da ist zum einen Ross (David Schwimmer) aus Friends. Und zum anderen Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) aus Sex and the City, da beide Charaktere dazu neigen, in ihrem eigenen Namen egoistisch zu handeln. Dabei widmet sich das Video im Finale auch der wichtigsten Frage: Bea hasst Ted, aber funktioniert die Serie trotzdem?

Alle neun Staffeln von How I Met Your Mother ist auf Disney+ verfügbar.